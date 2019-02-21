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БАЖ: Главным проводником “русского мира” остается телевидение

22.02.2019 18:56 — Разное | Партизан  
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В Минске презентовали мониторинг пророссийской пропаганды в медиа Беларуси. Результаты мониторинга и выводы озвучили председатель Беларуской ассоциации журналистов Андрей Бастунец и член группы мониторинга, журналист Максим Жбанков, сообщает БАЖ.

БАЖ: Главным проводником “русского мира” остается телевидение
А. Бастунец (слева), Максим Жбанков
— У нас не было задачи удивить кого-то. Цель мониторинга — оценить и подсчитать, насколько пророссийская пропаганда присутствует в беларуском информационном пространстве, так как точных исследований на этот счет не так и много.

Один из главных выводов мониторинга в том, что продвижение идей «русского мира» в большой степени происходит через беларуские ТВ-каналы, входящие в общереспубликанский социальный пакет, — заявил глава ОО “БАЖ” Андрей Бастунец.

По наблюдением медиэксперта Максима Жбанкова, который принимал участие в мониторинге, навязывание российскоцентричности в медиа происходит не только во время освещения политических событий, но и в общем через контент российского производства.

— Насаждение российскости происходит на трех уровнях. Это не только политические заявления и хроника, но и русскоцентричная подача мировой информации, российских экспертов. А также развлекательный контент российского производства. Складывается впечатление, что беларуские ТВ-каналы централизовано создают российскоцентричную картину в головах зрителей, пользуясь при этом одинаковыми шаблонами и методичками, — считает Максим Жбанков.

Авторы мониторинга сказали, что исследование будет проводиться на протяжении трех ближайших лет.

МОНИТОРИНГ ПРОРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ В МЕДИА БЕЛАРУСИ

ЦЕЛИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Основная цель мониторинга — определить присутствие российской тематики, а также наличие пророссийской пропаганды в СМИ, работающих в Беларуси.

Результаты мониторинга должны были подтвердить или опровергнуть тезис о представлении беларуской аудитории медийной картины реальности, сформированной под весомым воздействием идей «русского мира».

Мониторинг осуществлялся с применением количественного и качественного методов исследования.

Период мониторинга — с 16.11 по 16.12 включительно (с 16.11. по 25.11. — тестовый период).

Проведение мониторинга проходило на фоне конфликта в Керческом проливе; спора между Беларусью и Россией в связи с «налоговым маневром» РФ, протестных акций «желтых жилетов» во Франции. В период мониторинга состоялись визит российских журналистов в Беларусь и заседание глав государств ЕАЭС.

3. Во время мониторинга определялись:

3.1 Доля телевизионной продукции, произведенной в России или с ее участием, в вещании телеканалов, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, утвержденный правительством Республики Беларусь (пост. от 13 мая 2015 г. № 407 «Об утверждении перечня телепрограмм, входящих в обязательный общедоступный пакет телепрограмм, и определении последовательности (очередности) их распространения»), кроме спортивного телеканала «Беларусь 5»: «Беларусь 1», «Общенациональное телевидение» (ОНТ), «Столичное телевидение» (СТВ), «Мир», «Россия-Беларусь» («РТР-Беларусь»), «НТВ-Беларусь», «Беларусь 2», «Беларусь 3».

Для этого подсчитывалось общее количество передач в прайм-тайм (с 19 до 24 часов) в каждом из указанных телеканалов и количество из них передач российского производства.

Учитывались все передачи (новости, фильмы, ток-шоу, спорт, концерты), включая те, которые начались или заканчивались за пределами прайм-тайма, но часть которых попадала на него.

Отдельно высчитывалось количество передач информационно-публицистического жанра (включая политические ток-шоу) и количество из них передач российского производства.

3.2. Присутствие российской тематики в значимых СМИ, финансируемых из госбюджета Беларуси:

– газета «СБ. Беларусь сегодня» (учредитель — Администрация Президента Республики Беларусь),

– вечерние новостные передачи канала «Беларусь 1», (входит в Белтелерадиокомпанию и позиционируется как «главный телеканал страны)»: пн.-сб.«Панорама» (21.00), вскр. — «Главный эфир» (21.00),

а также на интернет-ресурсе «Sputnik Беларусь» (отделение в Беларуси информационного агентства и радио Sputnik, принадлежащего российскому государственному информационному агентству «Россия сегодня» и направленного на зарубежную аудиторию) –лента новостей, включая радио- и видеосюжеты.

Фиксировались все материалы, в которых фигурировали российские акторы либо присутствовали информационные поводы, связанные с Россией, независимо от того, касались ли они беларуско-русских отношений (включая связанные со спортом, культурой, происшествиями и т.д.).

3.3. Месседжи российской пропаганды в СМИ, указанных в п. 3.2, их носители, частота повторения месседжа в материале, отношение к ним СМИ.

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА

Доля телевизионной продукции, произведенной в России или с ее участием, в вещании телеканалов, входящих в утвержденный правительством Беларуси обязательный общедоступный пакет телепрограмм:


Процент передач российского производства на телеканалах, включенных в обязательный общедоступный пакет, в прайм-тайм
 
Таким образом, около 49% передач, показанных в прайм-тайм телеканалами, включенными в обязательный общедоступный пакет, — российского производства. Четыре телеканала, включая беларуские РТР-Беларусь, НТВ-Беларусь и ОНТ, демонстрировали в прайм-айм более 60% продукции российского производства.

При этом суммарное время присутствия российской телепродукции в эфире значительно больше (в результате демонстрации фильмов и сериалов). Так, на телеканале “Беларусь-1” из 105 часов прайм-тайма российские сериалы занимали 71 час — 67,61% эфирного времени.

Общее количество общественно-политических передач и ток-шоу в прайм-тайм за время мониторинга составило 363. Из них 111 — российского производства ( 30,57 %).

Присутствие российской тематики и месседжей российской пропаганды в конкретных СМИ (газета «СБ. Беларусь сегодня», интернет-ресурс — «Sputnik Беларусь» (лента новостей, включая радио- и видеосюжеты), вечерние новостные передачи канала «Беларусь 1» (пн.-сб.«Панорама» (21.00), вскр. — «Главный эфир» (21.00), а также другие передачи, выходящие в прайм-тайм при анонсировании в них тем, подлежащих мониторингу)

СБ. Беларусь сегодня
Оценка мониторщика
Количество материалов с наличием прямых месседжей пророссийской пропаганды оказалось небольшим (количество номеров — 20, кол-во материалов с российской тематикой или месседжами — 50, кол-во материалов с месседжами — 20).

Общий характер материалов, посвященных беларуско-российским отношениям можно охарактеризовать как нейтрально-охранительный. Иными словами безусловная поддержка всех попыток беларуской власти добиться снятия ограничений деятельности беларуских предприятий на российском рынке и продления субсидирования беларуской экономики со стороны России. В статьях отсутствует критическое отношение к деятельности беларуских государственных органов на восточном направлении и присутствует весьма умеренная критика российских партнеров. В основном, такие намеки на «некорректное» поведение касаются уровня правительства и отдельных российских агентств, регулирующих экономику. В адрес президента РФ критика отсутствует.

Основным автором пророссийских месседжей являлся глава беларуского государства, выступавший перед российской аудиторией (встречи с журналистами РФ или российскими политиками, интервью для федеральных СМИ (например, «Россия-24»), о которых рассказывает газета). Количество других источников пропагандистских месседжей невелико. Чаще всего, это внешние эксперты или политологи, не имеющие прямого отношения к редакции издания и комментирующие те или иные события по просьбе газеты. Штатными журналистами «СБ. Беларусь сегодня» политические темы подаются, как правило, обезличенно или в пересказе от третьего лица. Однако колумнисты газеты зачастую продолжают высказываться в духе открытых нападок на оппонентов власти или «Западный мир».

По сравнению с предыдущими годами увеличилась доля исторической и национальной тематики, в том числе на белорусском языке. Издание весьма сдержанно в своих высказываниях, пытаясь соблюдать баланс между национальным интересом и по-прежнему главенствующей линией на превозношение «советского» над «белорусским».

«Беларусь-1» (вечерние информационные программы)
Оценка мониторщика
Новостная работа «Беларусь 1» отражает внутреннюю смысловую конфликтность официального информационного порядка: размытая национальная идентичность (Лукашенко в Питере: «Я тоже в гостях — но как дома!») соседствует с декоративными демонстрациями собственной «отдельной» значимости (от проведения детского «Евровидения» до статуса «донора мира»), а ритуальные заклинания о «наших людях» и «братском» русском народе — с эмоциональным спичем первого лица о жизненной важности суверенитета.

При этом степень суверенности распределяется очевидно неравномерно. Неожиданно нервные реплики первых лиц и публичная полемика в стиле «торговых войн» объективно противоречат сопредельным (нередко в рамках одного выпуска) радостным сводкам успешного сотрудничества, а эмоциональные президентские упреки россиян в «национальном эгоизме» слабо рифмуются с его же заверениями о неизменно приоритетном статусе восточного партнера.

С одной стороны, однозначная русскоцентричность экономического и культурного секторов (четко прописанная даже на уровне новейших «недо-братских» разногласий с Кремлем — мол, «мы к вам всей душой, а вы…» — тут речь идет не о разводе, а о «честных» условиях брачного контракта), постоянные ссылки на духовную близость, творческие альянсы, успехи белорусов в российских регионах (как повод ждать удачи аналогичных проектов… в Африке), плюс радостные вести о новых авиарейсах в Россию, совместной выставке живописи и визите белорусских кадетов на московский бал. Тут всё служит аргументом в пользу дальнейшего сближения, которое трактуется как нечто очевидное и бесспорное, однозначно обладающее высоким ценностным потенциалом.

С другой — демонстративная «отдельность» политической позиции и политического выбора, «суверенная» риторика под лозунгом защиты интересов своего народа и подчеркнуто взвинченный режим переговорной коммуникации с российскими властными структурами.

Политическая конфликтность объяснима. Фактически речь идет об тактиках самосохранения наличного белорусского политического режима в тени весомого игрока – российских политических элит (характерно, что в ситуации с Керченским проливом Беларусь-1 в качестве базовой концепции безоговорочно принял трактовку событий российской стороной).

Sputnik Беларусь
Оценка мониторщика
Ситуация принципиально другая. При меньшей «доле» месседжей «русского мира» их количество значительно выше. О «самостоятельности беларуского государства» говорится тише и осторожнее (хотя эта тема присутствует в материалах).

В среднем из восьмидесяти новостей в день российской темы касаются 15-20. Любопытно с точки зрения нашего интереса выглядит первая ежедневная новость — «В этот день», в которой содержится информация о значительных событиях, произошедших в этот день в прошлом. Как правило, это даты рождения советских селебрити и праздники православной церкви. Упоминаний о беларуских и мировых знаменитостях и событиях — меньше.

Структура сайта предусматривает, кроме новостных заметок, также радиокомментарии, радиопрограммы, видеобеседы в студии. Большинство комментариев в период мониторинга принадлежало российским экспертам, жёстко выражающим позицию Кремля (пул экспертов перечислен в табл. 2); ведущие в студии (особенно Владимир Шарапов и Андрей Качура) демонстрировали, например, при обсуждении темы Керченского конфликта, явно пророссийскую позицию. Дважды за период мониторинга описание российско-украинского конфликта было представлено в виде «прогноза известного астролога» (видео).

В каком бы соотношении ни была представлена беларуская и российская тематика в конкретный день, на главной (таблоидной) странице сайта материалы, связанные с российской темой, занимают, как правило, топовые места, выводятся в «самое читаемое».

Откровенных месседжей вроде «Беларусь без России пропадёт» в период мониторинга не звучало, но продолжает звучать месседж «вместе мы сильнее», много и в разных формах говорится также об ослаблении западной демократии.





 

ОСНОВНЫЕ МЕССЕДЖИ ПРОРОССИЙСКОЙ ПРОПАГАНДЫ
1

СССР — общая история. Общая память, общая победа. Запад фальсифицирует историю Великой отечественной. Распад СССР — величайшая геополитическая катастрофа.

2

«Это величайшее достояние — Союз Беларуси и России и эти братские дружеские отношения!»

Альтернативы сотрудничеству Беларуси и РФ нет. Углубление интеграции — стратегический выбор. Вместе Беларуси и России никакие санкции не страшны.

3

Есть проблемы, и их надо решать. «Мы — братья, но дружить надо получше». Россия при всем желании помочь должна отстаивать и собственные интересы. Чтобы не понести убытки, Беларуси важно договориться с Россией. Лукашенко и Путин расставят все точки над и.

4

Россия и Беларусь — против всех. Антироссийские шаги стали считаться нормой в европейской повестке дня. Беларусь — форпост России на Западе. НАТО и ЕС готовят устроить цветную революцию в РБ. Беларусь без России не может устоять под нажимом. Запад использует двойные стандарты, чтобы разделить нас.

5

Без России важных вопросов сотрудничества не решить. Россия — геополитический центр. Русские — лучшие в разных областях и не могут быть на вторых ролях. Стабилизация нефтяного рынка — успех российской дипломатии. Россия, в отличие от других, — страна, где есть совесть. Россия живет по основному закону.

6

ЕС загнивает и разрушается, несет хаос. Ему угрожает распад из-за кризиса беженцев. Как только начинаются протесты — Европа забывает о правах человека и начинает их нарушать. На наших глазах ломается европейская система либерализма, толерантности и «терпимости, к чему только можно».

7

ЕАЭС развивается лучше, чем ЕС. Он дает возможность противостоять давлению политических оппонентов. Необходимо усиление объединения ЕАЭС, более тесной интеграции. Нестабильность и экономические войны — его шанс.

8

США — угроза миру. Виновны в выходе из ДРСМД. Запутались в двойных стандартах. Руководят поступками киевского режима. Политика США направлена против России, а европейцы им подыгрывают. Европейский бизнес в кризисе и шоке от политики США.

9

Украинцы спровоцировали россиян в Керченском проливе с целью сорвать выборы. Украина после Майдана — сплошной хаос. Превращается в государство с военно-авторитарным стилем управления, режим Порошенко пытается перейти к режиму военной хунты. Украина будет раскачивать военную ситуацию. Антироссийские настроения — последний козырь власти, больше «продавать» нечего. Решение Порошенко о прекращении договора о дружбе с Россией нарушает интересы украинского народа. Украина представляет опасность для окружающих стран. Запад, США — главные спонсоры событий в Украине. Автокефалия — политический проект Порошенко, за которым стоят западные безбожные элиты, которые будут предана анафеме.






КРАТКИЕ ВЫВОДЫ:

Основным источником пророссийской пропаганды в Беларуси остается телевидение. Несмотря на продекларированное белорусскими властями стремление к увеличению беларуского контента в телевизионных СМИ, 4 из 9 телеканалов, включенных правительством в обязательный общедоступный телепакет, основаны на российской телепродукции и демонстрировали в прайм-тайм более 60% телепередач российского производства. При этом время, которое занимает российская телепродукция в эфире юридически беларуских телеканалов, еще больше в результате демонстрации продолжительных фильмов и сериалов. Так, если количество российских передач в прайм-тайм на телеканале “Беларусь-1” составило 38,18% от общего числа передач, то время показа только росссийских сериалов заняло уже 67,61% объема эфирного времени. В сумме российский контент безусловно преобладает в нашем эфирном прайм-тайме.

Количество явно пророссийских материалов с наличествующими месседжами российской пропаганды в газете «СБ. Беларусь сегодня» и вечерних новостных программах телеканала «Беларусь 1» оказалось сравнительно небольшим. Общий характер материалов, посвященных беларуско-российским отношениям можно охарактеризовать как нейтрально-охранительный и внутренне противоречивый (от трактовки дальнейшей интеграции с РФ как обладающей бесспорно высоким ценностным потенциалом до «суверенной» риторики под лозунгом защиты интересов своего народа). Умеренная критика российских партнеров не ставит под сомнение «союзной интеграции» и не подымается выше уровня правительства и отдельных российских агентств, регулирующих экономику.

Процентное соотношение материалов с месседжами российской пропаганды к общему количеству материалов на «Sputnik Беларусь» оказалось даже меньшим, чем на телеканале «Беларусь 1». Однако общее количество таких материалов было весьма значительным и подача их отличалась ангажированностью ведущих видеосюжетов. Треть материалов с месседжами российской пропаганды носила выраженный антиукраинский характер.

В целом можно отметить многослойное присутствие “русского” в беларуском инфо-пространстве: а) на уровне глобального контекста, общей русскоцентричной карты мира, б) на уровне местного/локального контекста, в виде провластной идентичности (суверенитета с «московской окраской»), в) на уровне развлекательного контекста. Таким образом, программирование соответствующих идеологически-культурных ориентаций идет не только на концептуальном уровне «прямых» месседжей, но и посредством медийной риторики, а также через формирование эмоционально-подсознательной зависимости обывателя от российского контента. Суммарный эффект оказывается больше и сильнее воздействия “лобовой” пропаганды.

Меры, предпринимаемые беларускими властями для защиты информационного пространства страны, представляются не адекватными реальным угрозам. Беларуская аудитория системно и регулярно получает преимущественно российскую медийную повестку дня и прокремлевский взгляд на основные события в мире (в том числе от государственных СМИ, финансируемых из бюджета). В меньшей степени это пока касается собственно беларуско-российских отношений.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Общая история, братские отношения, проблемы надо решать вместе — и вместе противостоять внешнему давлению

«Как посмотреть, беларусы и россияне — все на одно лицо!» — Александр Лукашенко («Беларусь 1», 11.12.18)

«Так исторически сложилось — мы родные и всегда находили решения по непростым, порой даже острым вопросам. И беларусам, и россиянам не требуются дополнительные аргументы, чтобы понять, насколько важен наш Союз», — ведущая «Беларусь 1» Полина Шуба (13.12)

«Вы (региональные журналисты) — настоящее окно в нашу Россию! Там живут просто наши люди, наши братья! (…) Вы почувствовали уровень кооперации Беларуси и России. Это теснейшая связь! (…) Я не говорю о духовном. Тут нас никто не разорвет! (…) Мы никогда вас не предадим!» — Александр Лукашенко («Беларусь 1», 14.12 )

«Он сказал: “Беларусь вас не сдаст!” Очень точное высказывание!» — российский журналист Владимир Мамонтов, “Говорит Москва” («Беларусь 1», 15.12)

«Холодная война 2.0 — уже данность. (…) Но на выходе — единая эмоция: Беларусь не предаст, не отступит, сдержит слово. (…) Наша союзная интеграция – натуральная и естественная для двух государств и народов», — политический обозреватель «Беларусь 1» Андрей Кривошеев, 16.12

«Мы обязаны обеспечить работу Союза! (…) Наш главный партнер – не ФРГ, а Российская Федерация!» — Александр Лукашенко («Беларусь 1», 06.12)

«До конца года проблемные вопросы будут еще несколько раз обсуждаться в самых разных форматах, и нет сомнения, что все решится так, как того требует здравый смысл – если, конечно, Германия и вправду не стала роднее, чем мы», — ведущий «Беларусь 1» Иван Эйсмонт, 09.12.

«Россию там давят со всех сторон, я смотрю, как вы там отбиваетесь. (…) Мы гордые советские люди (…). Это (интеграция) тоже борьба за Россию!» — Александр Лукашенко («Беларусь 1», 01.12).

«Видите, что в Украине происходит. И до Беларуси добрались. Нас уже чуть ли не в НАТО готовы взять, только, конечно, чтобы власть поменялась, демократии побольше, еще чего-то. Раньше об этом не говорили. Идет борьба, и при этом одно из направлений — это когда «наклоняют» Россию, пытаются «опустить». Будет непросто, поэтому нам надо мозги собрать в кучу, поставить цель и идти к ней», — Александр Лукашенко («СБ. Беларусь сегодня», 15.12).

«Совсем недавно на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой эксперты вели речь о союзных СМИ и информационном противодействии, которое проводится медиаресурсами определенного толка. Мы сделали детальный анализ аудитории YouTube-каналов, которые противостоят нам, и обнаружили, что она составляет порядка полумиллиона человек. Цифра достаточно серьезная, и нам нужно серьезно подумать об инструментах контрвлияния, тем более что противостоят нам не какие-то лихие студенты, а хорошо организованные структуры», — беларуский эксперт Алексей Дзермант (Sputnik Беларусь, 11.12)

Западный мир загнивает и разрушается, несет хаос и угрозу

«Увидеть Париж… и умереть. Или быть раненным. Избитым. Ограбленным. Толпа идет. Громит магазины и прохожих. Свергает пока не власть, но устои страны. В рождественских огнях города любви полыхает первым Римом Пятая республика. Свободная, равная, братская. Демократическая. И вроде бы социальная. (…) Снова Франция. Всеобщий пожар охватывает новые территории и людей. “Не надо нас делить: мы один народ, левые, правые, горожане, сельчане”. Они, истошный вопль боли и отчаяния. Языка, понятного везде, как и огонь. Все города горят одинаково. Париж… Триполи… Дамаск… Мы видели это. Миллионы пострадавших. Сотни тысяч погибших. Почему? Ради чего? Рецепт морального порядка западных ветров принес лишь смерть и разрушение в их земли. Уличная демократия, жгущая, будто песчаная буря арабской весной. А теперь дует в обратную сторону. Лучшая пиар-компания в истории под названием «уличная демократия» насмотрелась и пожирает своих детей. Былых соглядатаев. Кровь, пот и слезы из глаз. Глаза людей в центре Парижа. Они стоят и смотрят. На кровь. На обломки. На осколки стекла. На осколки спокойной жизни. В глазах вопрос: что будет дальше? С ними, с нами, со мной? Увидим…», — корреспондент «Беларусь 1» Алексей Волков, 08.12.

«Теперь уже точно не до шуток! Уже несколько недель Париж один в один напоминает Киев пятилетней давности: те же покрышки, те же баррикады, те же стычки с полицией, те же пострадавшие, те же лозунги про преступный режим, те же “онижедети”, стоящие на коленях. И вчера появилась классика любого майдана – пианино. Единственное, что французских протестующих отличает от украинских — светоотражающие жилетки. И не потому, что “воины света”, а чтобы не нарушать закон! Серьезно! Чтобы не арестовали за выход на проезжую часть. Хотя нет, все-таки это не единственное отличие, ведь вдруг то, что сеяли во многих странах мира, в том числе и в Восточной Европе, да и у нас попытки были, вдруг взошло на своих полях – Елисейских. А это уже совсем иная история, это какая-то неправильная революция получается, как неправильный мед из известного мультфильма. И не слышны нам возгласы отечественных и западных правозащитников о защите свободы слова и недопустимости разгона демонстраций, не раздают у Эйфелевой башни печенье иностранные послы, не найти в прессе душераздирающих заголовков “онижедети, что вы делаете”. Белорусские независимые СМИ вместо репортажей о горящем Париже, десятках раненых и тысячах арестованных буднично пишут о наведении порядка в спокойных минских подъездах. Ведь революция неправильная», — ведущий «Беларусь 1» Иван Эйсмонт, 09.12.

«Париж в огне, десятки раненых, тысячи арестованных. И при этом молчат правозащитники, не слышно душераздирающих возгласов о нарушениях свободы слова, как воды в рот набрали и некоторые наши независимые СМИ. Дескать, так и надо. (…) Когда под вопросом оказалась общественная безопасность, красивые слова о демократии отошли на второй план», — журналисты «СБ. Беларусь сегодня» Евгений Кононович и Константин Бакун, 11.12.

«Те жесткие меры, которые предпринимает Макрон, чтобы стабилизировать обстановку, это, условно, уже “горе обреченных”, выхода из этой ситуации нет никакого, и объявление чрезвычайного положения мало что меняет. Европа вышла на дорогу к серьезному политическому кризису», — Армен Гаспарян, российский эксперт (Sputnik Беларусь, 12.12).

Украинцы спровоцировали россиян в Керченском заливе с целью сорвать выборы

«Политологи отмечают и еще один важный аспект: вместе с военным положением вводятся ограничения на права и свободы граждан, а ведь совсем скоро в Украине президентские выборы. И вопросы возникают сами собой», — ведущий «Беларусь 1» Сергей Гусаченко? .

“В ближайшие дни Киев намерен устроить вооруженную провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введенным в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией”, — пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (Sputnik Беларусь? 13.12)

«Разорвав Украину на части, Порошенко и вся майданная гоп-компания, как сейчас это делает Саакашвили, потом будут гастролировать по миру с лекциями о пользе демократии. В Донбассе мир уже установили. Теперь за Керченский пролив принялись. Бандиты с большой дороги. И методы бандитские: сначала провокация, затем силовое давление, а потом обвинение в агрессии”, — пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова (Sputnik Беларусь, 26.11)

«Следующий шаг, который будет произведен, — это отмена выборов, потому что с таким рейтингом, как у Порошенко, там просто нечего делать, а ставки в этой игре “больше, чем жизнь”, ведь отвечать за все, что сделано за последние годы, ему все равно придется», — Армен Гаспарян, российский эксперт (Спутник).

«К провокациям со стороны сопредельного государства крымчане уже привыкли, это стиль»

Александр Лукашенко: «Для нас это шанс, великий шанс, пока идет эта драчка: объединиться, сплотиться и придать еще большую динамику в нашем экономическом союзе. Давайте это сделаем, ведь это зависит от нас, сидящих здесь, за этим столом. Беларусь к этому готова». (Sputnik Беларусь, 06.12).




 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В Минске презентовали мониторинг пророссийской пропаганды в медиа Беларуси. Результаты мониторинга и выводы озвучили председатель Беларуской ассоциации...
 
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