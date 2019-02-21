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Так просто: ребенок разбил чупа-чупсом лобовое стекло припаркованной машины

22.02.2019 18:47 — Разное | Партизан  
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Мальчик уронил конфету с балкона высотки.

Неприятный инцидент произошел в областном центре в воскресенье, 17 февраля. Вечером жительница многоэтажки на улице Кирова припарковала авто на стоянке и поднялась в свою квартиру. А спустя какое-то время ей позвонили из Госавтоинспекции и сообщили, что машина повреждена. На лобовом стекле легковушки был скол от какого-то круглого предмета, пишет kp.by

Выяснилось, что примерно в 20.00 ребенок из этого же дома, стоя на балконе уронил вниз… чупа-чупс. Конфета пролетела семь этажей и угодила прямо в «лобовуху». От леденца образовался круглый скол, от которого «разбежались» мелкие трещины.

– На место происшествия вызывались сотрудники Инспекции по делам несовершеннолетних, было разбирательство. Выяснилось, что хулиганских намерений у ребенка не было, да и родители тут же возместили автовладелице нанесенный ущерб. Все разошлись мирно без претензий, – приводит «БГ» слова Сергея Дученко, официального представителя УВД Брестского областного исполкома.


 
 
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