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Пресечен канал: минчанка в декрете вывозила девушек за границу для занятия проституцией

22.02.2019 18:42 — Разное | Партизан  
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Минчанку в декрете задержали за то, что она вывозила девушек за границу для занятий проституцией. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Милиция задержала 31-летнюю минчанку, которая несколько лет вывозила девушек для проституции в Россию, Грецию, ОАЭ, Францию и другие страны. От заработка завербованных женщин она получала от 30%.

Задержанная находилась в декретном отпуске, раньше к уголовной ответственности ее не привлекали. Материалы дела передали в Центральный РОСК Следственного комитета.


 
 
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Минчанку в декрете задержали за то, что она вывозила девушек за границу для занятий проституцией. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
 
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