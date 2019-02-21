Пресечен канал: минчанка в декрете вывозила девушек за границу для занятия проституцией

Милиция задержала 31-летнюю минчанку, которая несколько лет вывозила девушек для проституции в Россию, Грецию, ОАЭ, Францию и другие страны. От заработка завербованных женщин она получала от 30%.





Задержанная находилась в декретном отпуске, раньше к уголовной ответственности ее не привлекали. Материалы дела передали в Центральный РОСК Следственного комитета.



