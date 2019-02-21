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Пресечен канал: минчанка в декрете вывозила девушек за границу для занятия проституцией
Минчанку в декрете задержали за то, что она вывозила девушек за границу для занятий проституцией. Подробности
Милиция задержала 31-летнюю минчанку, которая несколько лет вывозила девушек для проституции в Россию, Грецию, ОАЭ, Францию и другие страны. От заработка завербованных женщин она получала от 30%.
Задержанная находилась в декретном отпуске, раньше к уголовной ответственности ее не привлекали. Материалы дела передали в Центральный РОСК Следственного комитета.
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Минчанку в декрете задержали за то, что она вывозила девушек за границу для занятий проституцией. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.
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