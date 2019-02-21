В Сети появился ролик под названием «Самый мистический обряд шаманов» о том, как в Ангарске провели массовый обряд с жертвоприношением верблюдов.

«Впервые в современной истории байкальские шаманы провели массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» на укрепление России и её народов. Только очень сильный шаман возьмёт на себя ответственность снарядить «небесный караван» на благо государства и народов. Как правило, в бурятских родовых тайлаганах жертвуют домашний скот и птицу: баранов, куда реже – коней. Верблюды - исключительное подношение с исключительными же целями», - заявляется в описании ролика.

В сообщении говорится, что подобные обряды проводятся для благополучия семьи или рода и утверждают, что за проведение такого ритуала возьмутся лишь «шаманы высшего посвящения».





На пятиминутном видео под мистическую, драматичную музыку показывают, как нескольких верблюдов на привязи силой тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала. Заметно, что у некоторых из них красные губы и зубы. В жертву принесли пять верблюдов.





- У нас, у бурят наивысшее животное в подношении богам считается верблюд. Почему их пять? Ну, так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как в школе. Поэтому задавая темп, возможность прорыва, того чего мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сдвинуть не смогут, - заявил на видео Артур Цыбиков, представившийся заместителем Верховного шамана России.





Он аргументировал тем, что христиане и другие конфессии делают подобное, но по-своему. Он заверил, что этот обряд он проводит «от чистого сердца, от души», чтобы помочь государству, людям.









Верблюд в подношение не ставится





В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии назвали подобный ритуал варварским. В организации «Байкал-Daily» пояснили, что жертвоприношения совершают в редких случаях, и то в тёплое время года. Зимой ритуалы проводятся с подношением молока, водки, печенья и сладостей. Если же говорить о жертвоприношении, то обычно в жертву приносят барана. Реже козлов, в крайних случаях жертвой становится конь. Ритуал в Ангарске местные шаманы осудили.





- Это же варварство натуральное. Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны, - прокомментировали «Байкал-Daily» в «Тэнгэри».





Вот так шаманы объясняют обряды с жертвоприношениями:





«Ни одно животное при проведении обрядов не может быть убито бессмысленно. Душа вышеперечисленных животных, которых испокон веков подносили божествам, является основой для установления связи во времени и пространстве, земли с небом, людей с богами.





Шаман обязан обратиться к жертвенному животному и попросить у него согласия на приношение его в жертву, объясняя ему великую миссию, заключающуюся, в том, что его душа отправится к вратам 13 Хатов (Арын 13 Ноед) во имя сохранения и размножения народа. И лишь тогда, когда получено согласие – животное добровольно проходит и укладывается на потник – проводится отпевание его души и разделывается туша.





Подношение богам каких-либо других животных строго табуировано, поскольку предполагает нарушение гармонии между божествами и людьми, неминуемо приведет к бедам и тяготам, ни сколько нынешнее поколение, а наших потомков. Из пяти ценных животных бурят (табан хушуу адуу маал) наиболее почитаемым является верблюд и в подношение никогда не ставился».









Неошаманизм





В «Тэнгэри» написали обращение по этому поводу. Шаманы крайне негодуют произошедшим. В период перестройки шаманизм трансформировался, тогда по всей стране начался бум парапсихологии, экстрасенсорики, космоконтактерства, неошаманизма. Тогда же появилось множество людей, называющих себя шаманами. При этом не все из них по сути являлись таковыми.





«Действо совершается группой лиц, одетых в шаманское одеяние и бьющих в бубны, и очевидно, не осознающих происходящее: не слышны камлания, воспевания богов и обращения к ним. Для обывателя этот так называемый ритуал вполне может показаться оправданным, значимым и несущим благо. Однако для человека, обладающего знаниями о традициях боо мургэл, очевидно незнание канонов шаманизма и абсолютная извращённость обрядовых действий», - говорится в обращении бурятских шаманов.





В заключение религиозный центр шаманов традиционного бурят-монгольского шаманизма «Тэнгэри» выразил протест и негодование устрашающим ритуалам. По мнению представителей центра, подобные ритуалы «ломают традиции и обычаи бурятского народа, порочат святость, сакральность и честь шаманизма, богов и Тэнгриев, несут потенциальный вред населению».