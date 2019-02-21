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Oops! На сайте "Динамо" "Беларуськалий" значится генспонсором, а Лукашенко сказал, что калийщики перестали финансировать клуб

22.02.2019 17:51 — Разное | Партизан  
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Сегодня Лукашенко раскритиковал игроков минского «Динамо», заявив, что «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал – будут банкротами».

Однако, как отмечает Трибуна, на официальном сайте «Динамо» в разделе партнеры «Беларуськалий» значится генеральным спонсором, размещен логотип предприятия. Добавим, что «Беларуськалий» финансирует команду с первого сезона «зубров» в КХЛ.

«Прессбол» писал о том, что средняя зарплата игрока минского «Динамо» – примерно 20-25 тыс долларов ежемесячно. 


Зарплатная ведомость «зубров» в прошлом хоккейном году составляла 582 миллиона российских рублей, что по актуальному курсу примерно 10,5 миллиона долларов. В довесок четверть от этой суммы (144 млн. RUR или 2,5 млн. USD) составляют бонусы. «Чемпионат» сообщал о бюджете в 20 млн долларов.

 
 
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Сегодня Лукашенко раскритиковал игроков минского «Динамо», заявив, что «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал – будут банкротами».
 
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