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Oops! На сайте "Динамо" "Беларуськалий" значится генспонсором, а Лукашенко сказал, что калийщики перестали финансировать клуб
Сегодня
Однако, как отмечает
«Прессбол» писал о том, что средняя зарплата игрока минского «Динамо» – примерно 20-25 тыс долларов ежемесячно.
Зарплатная ведомость «зубров» в прошлом хоккейном году составляла 582 миллиона российских рублей, что по актуальному курсу примерно 10,5 миллиона долларов. В довесок четверть от этой суммы (144 млн. RUR или 2,5 млн. USD) составляют бонусы. «Чемпионат» сообщал о бюджете в 20 млн долларов.
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Oops! На сайте "Динамо" "Беларуськалий" значится генспонсором, а Лукашенко сказал, что калийщики перестали финансировать клуб
Сегодня Лукашенко раскритиковал игроков минского «Динамо», заявив, что «Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал – будут банкротами».
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