Трибуна , на официальном сайте «Динамо» в разделе партнеры «Беларуськалий» значится генеральным спонсором, размещен логотип предприятия. Добавим, что «Беларуськалий» финансирует команду с первого сезона «зубров» в КХЛ. Однако, как отмечает, на официальном сайте «Динамо» в разделе«Беларуськалий» значится генеральным спонсором, размещен логотип предприятия. Добавим, что «Беларуськалий» финансирует команду с первого сезона «зубров» в КХЛ.





«Прессбол» писал о том, что средняя зарплата игрока минского «Динамо» – примерно 20-25 тыс долларов ежемесячно.









Зарплатная ведомость «зубров» в прошлом хоккейном году составляла 582 миллиона российских рублей, что по актуальному курсу примерно 10,5 миллиона долларов. В довесок четверть от этой суммы (144 млн. RUR или 2,5 млн. USD) составляют бонусы. «Чемпионат» сообщал о бюджете в 20 млн долларов.