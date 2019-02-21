Денис Сергеев. Теперь Bellingcat и The Insider рассказали, как удалось его выяснить. Напомним, в прошлой части расследования было названо настоящее имя агента —. Теперьи The Insider рассказали, как удалось его выяснить.





Задача оказалась сложнее, чем в случае с «Петровым» и «Бошировым». Во-первых, у расследователей не было фотографии «Федотова».





Во-вторых, как утверждают Bellingcat и The Insider, после расследований про «Петрова» и «Боширова» российские власти попытались удалить информацию о «Федотове» из баз данных, в том числе из паспортной базы, базы ГИБДД и базы пересечения границы.





Первым делом расследователи получили списки пассажиров рейсов из Москвы в Лондон 2 марта 2018 года (как утверждала «Фонтанка», именно в этот день третий предполагаемый участник покушения на Скрипалей прибыл в Великобританию).





В списках нашелся пассажир, чей номер паспорта отличался от номеров паспортов «Петрова» и «Боширова» на две последние цифры. Его звали Сергей Вячеславович Федотов, он родился 17 сентября 1973 года.





Зная, что при получении агентурной личности сотрудники ГРУ часто сохраняют некоторые настоящие данные о себе, Bellingcat и The Insider начали искать совпадения в российских базах данных.









Они нашли человека с такой же датой рождения и таким же отчеством, который вместе с женой и дочерью прописан в Москве по адресу общежития Военной академии Минобороны (ее называют «Консерватория»), где готовят сотрудников ГРУ. Этого человека зовут Денис Вячеславович Сергеев.





С ГРУ его связывает не только адрес прописки. Сергеев несколько раз бронировал места на поезд из Москвы в Санкт-Петербург вместе с другими людьми, которые либо прописаны по адресу штаб-квартиры ГРУ, либо на этот адрес зарегистрированы их автомобили.





Один из его попутчиков имел права на управление машиной, принадлежащей Владимиру Моисееву («Владимиру Попову») — сотруднику ГРУ, который, по данным Bellingcat и The Insider, причастен к попытке переворота в Черногории.





Кроме этого, этот же попутчик вместе с наемниками из ЧВК «Вагнер» несколько раз летал из Москвы в Краснодар (там находится база «Вагнера»). Еще один попутчик Сергеева минимум четыре раза летал на самолете вместе с Эдуардом Шишмаковым («Эдуардом Широковым») — вторым предполагаемым участником переворота в Черногории.





Чтобы окончательно доказать, что «Сергей Федотов» — это Денис Сергеев, Bellingcat и The Insider нужны были фотографии. Снимок из загранпаспорта «Федотова» они получили от одного из своих источников.





Кроме того, кадры с Сергеевым нашли в документальном фильме о Чечне про бой за высоту Ослиное Ухо. К тому времени Bellingcat и The Insider выяснили, что в 1999 году Сергеев служил в 108-м гвардейском парашютно-десантном полку, базирующемся в Новороссийске, и участвовал в спецоперациях в Дагестане.





13 августа 1999 года он получил ранение в бою за высоту Ослиное ухо, после чего был представлен к государственной награде.









Чтобы подтвердить сходство между двумя снимками предполагаемого агента ГРУ, расследователи заказали экспертизу профессору Хасану Югейлу из Центра визуальных вычислений Университета Брэдфорда в Великобритании.





Она показала, что коэффициент совпадения между фотографиями — 78% при необходимых 70% для одного и того же человека.







