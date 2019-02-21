Объявивший себя президентом Венесуэлы лидер оппозиции Хуан Гуайдо распорядился открыть границу с Бразилией и в полном объеме сохранить дипломатические отношения с нидерландскими Антильскими островами - Арубой,Бонайре и Кюрасао.

"Президентский" декрет распространен на бланке Управления президента Боливарианской республики Венесуэлы в Twitter Х.Гуайдо. В нем содержится распоряжение "ответственным органам государственной власти обеспечить открытость границы с братской Федеративной республикой Бразилией".

Кроме того, в тексте говорится о необходимости поддержания "полноправных дипломатических, консульских отношений с островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, как и с соответствующими властями королевства Нидерландов".

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о закрытии границы с Бразилией, а также морской и воздушной границы с нидерландскими Антильскими островами - Арубой, Кюрасао и Бонайре.

Кроме колумбийского города Кукуты в приграничных районах Бразилии, а также на острове Кюрасао учреждены пункты сбора гуманитарной помощи для венесуэльцев, которую под эгидой оппозиции планируется начать доставлять в страну в субботу.