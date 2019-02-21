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Меньше убийств и краж: в Беларуси сократился уровень преступности

22.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Беларуси уровень преступности сократился еще на 3%. Об этом на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк. 

Зафиксировано меньше убийств, разбоев, краж, грабежей. Снизилось число происшествий на дорогах с участием пьяных водителей. Ведомству удалось раскрыть криминальные схемы, которыми пользовались руководители некоторых предприятий при поставках продукции за границу. 

«Нам удалось приостановить процесс этих мошеннических схем. Это факт. Я неоднократно говорил, что когда поставлялась наша продукция за рубеж, деньги не возвращались. У нас уже есть конкретные уголовные дела. Руководитель одного из мясоперерабатывающих предприятий осужден к лишению свободы в колонию за это», – сказал Александр Конюк.

Вместе с тем, количество коррупционных преступлений в стране выросло на треть. Генпрокурор предложил дать больше полномочий специальным комиссиям для оперативного решения проблемы. 



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Об этом на встрече с президентом Александром Лукашенко заявил генеральный прокурор республики Александр Конюк.
 
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