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Задержан директор «Лидсельмаша»

22.02.2019 19:41 — Разное | Ежедневник  
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Задержан директор «Лидсельмаша»

Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.

Как сообщила пресс-служба ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику. 

Напомним, сегодня генеральный прокурор Александр Конюк также подтвердил факт задержаний в РУП «Белтаможсервис».

 
 
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Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
 
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