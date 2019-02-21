Задержан директор «Лидсельмаша»





Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.

"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.

Как сообщила пресс-служба ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику.

Напомним, сегодня генеральный прокурор Александр Конюк также подтвердил факт задержаний в РУП «Белтаможсервис».