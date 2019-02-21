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Задержан директор «Лидсельмаша»
22.02.2019 19:41 — Разное | Ежедневник
Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
"Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь", - проинформировали в СК.
Как сообщила пресс-служба ведомства, к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
ОАО "Лидсельмаш" специализируется на производстве зерносушильных комплексов, а также выпускает навесную уборочную технику.
Напомним, сегодня генеральный прокурор Александр Конюк также подтвердил факт задержаний в РУП «Белтаможсервис».
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Генеральный директор ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» Юрий Вашкевич задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело.
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