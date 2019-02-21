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Разыскиваются очевидцы ДТП
22.02.2019 — Разное | Слуцк Город
29 января 2019 года около 8.00 на 339-м километре автодороги Р-43 Российская Федерация – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи в направлении города Слуцка вблизи агрогородка Весея
Всем, кому что-либо известно о данном ДТП, просьба обратиться по телефонам 8-029-604-04-38, 8-029-130-63-17 (vel.) или 102.
Заранее благодарны за сотрудничество!
Слуцкая ГАИ
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29 января 2019 года около 8.00 на 339-м километре автодороги Р-43 Российская Федерация – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи в направлении города Слуцка вблизи агрогородка...
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