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Разыскиваются очевидцы ДТП

22.02.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Разыскиваются очевидцы ДТП

29 января 2019 года около 8.00 на 339-м километре автодороги Р-43 Российская Федерация – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи в направлении города Слуцка вблизи агрогородка Весея произошло ДТП с участием а/м «Chrysler Concord» (рег. знак 8379 ВС-6), водитель которого не справился с управлением и съехал в левый по ходу движения кювет совершив наезд на придорожное дерево.

Всем, кому что-либо известно о данном ДТП, просьба обратиться по телефонам 8-029-604-04-38, 8-029-130-63-17 (vel.) или 102.

Заранее благодарны за сотрудничество!

Слуцкая ГАИ

 
 
Ссылка на источник 101
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29 января 2019 года около 8.00 на 339-м километре автодороги Р-43 Российская Федерация – Кричев – Бобруйск – Ивацевичи в направлении города Слуцка вблизи агрогородка...
 
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