Задержан гендиректор холдинга «Лидсельмаш»





Правоохранительные органы задержали гендиректора управляющей компании холдинга «Лидсельмаш» Юрия Вашкевича. Об этом TUT.BY сообщили информированные источники и подтвердили в Следственном комитете.

По словам одного из собеседников, топ-менеджер заключен под стражу на 2 месяца. Второй источник связывает задержание с отгрузкой продукции по заниженным ценам, как это было с историей на «БелОМО» .

СК расследует уголовное дело в отношении гендиректора ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш». Действия обвиняемого квалифицированы следователями по ч. 4 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В холдинге «Лидсельмаш» не подтвердили задержание гендиректора. «Мы не располагаем такой информацией. По нашим сведениям, он болеет», — сказал один из заместителей Вашкевича. Характеризуя ситуацию на предприятии, он отметил, что «завод работает в штатном режиме», но «сейчас межсезонье и завод недостаточно загружен, что сказывается на финансовых показателях». В целом же «все сопереживают сложившейся ситуации».

Александр Лукашенко одобрил Юрия Вашкевича гендиректором ОАО «Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» в 2013 году.

Завод «Лидсельмаш» основан в 1901 году как чугунолитейный завод, где было налажено производство сельскохозяйственного инвентаря и простейших сельхозмашин для конной тяги. В бывшем Министерстве тракторного и сельскохозяйственного машиностроения СССР завод «Лидсельмаш» был единственным предприятием в своей отрасли, изготавливающим навесные и прицепные сельхозмашины и специализирующимся на выпуске картофелесажалок и картофелекопателей, которые поставлялись во все союзные республики и на экспорт.

После развала Советского Союза компания не изменила своей специализации. В 2005 году «Лидсельмаш» освоил производство зерносушильных комплексов. 10 лет назад компания наладила выпуск стальных панельных радиаторов водяного отопления «Лидея». Средняя производственная мощность цеха позволит произвести 240 тыс. радиаторов в год при двухсменном режиме работы, говорится на сайте предприятия.

Управляющая компания холдинга «Лидсельмаш» объединяет «Лидагропроммаш», «Мозырьсельмаш», Волковысский завод КСОМ, Волковысский машиностроительный завод и завод «Минскагропроммаш».

«Лидсельмаш» также содержит одноименный мини-футбольный клуб, который неоднократно становился чемпионом Беларуси.

