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«Появится район, сопоставимый со средним белорусским райцентром»: планы по изменению Сухарево
Небоскрб на месте огорода! Согласно новому проекту детальной планировки Сухарево, строительство многоэтажных панелек и социально-гарантированных объектов в этом районе будет реализовано за счёт сноса частной собственности, сообщили в программе «Минск и минчане».
До 90-ых годов, пока город не взял деревушку в своё кольцо, здесь было без малого восемьдесят дворов. Активная же застройка южной окраины Сухарево началась около 10 лет назад. Между тем, целостная квартальная структура района, присущая современным «спальникам», здесь до сих пор не просматривается.
Быстрому и комплексному строительству, отчасти, препятствовала бывшая деревня. И сегодня пятна уцелевшей усадебной застройки разорваны новыми улицами и высотками, а огороды чередуются с парковками. Перемены, впрочем, не за горами.
По закону, город имеет право вести градостроительную деятельность на любой территории, где посчитает целесообразным. В ходе общественного обсуждения, по просьбе собственников, было принято решение всё же частично сохранить в Сухарево точечную усадебную застройку.
Помимо реализации гектаров частных собственников, новый детальный план предусматривает и освоение новой, ранее не тронутой территории. В будущем здесь раскинется микрорайон №5. Жилые дома средней и повышенной этажности на этом участке обеспечат квадратными метрами без малого 6 тысяч жителей столицы. Таким образом, на месте бывших деревенских просторов появится район, сопоставимый по размерам и населению со средним белорусским райцентром.
Для ещё более комфортной жизни в новом районе появятся школы и садики, поликлиники, магазины, учреждения культуры. Инфраструктуру дополнят просторные паркинги, уютные скверы и просторные площадки для детей и занятий спортом.
По прогнозам, чтобы реализовать всё задуманное, понадобится около 10 лет. А градостроители уверяют: доступное жилье, развитая дорожная сеть и отличная инфраструктура запросто позволят этому индустриальному спальнику с большой историей составить конкуренцию более молодым районам.
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Небоскрб на месте огорода! Согласно новому проекту детальной планировки Сухарево, строительство многоэтажных панелек и социально-гарантированных объектов в этом...
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