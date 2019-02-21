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Новости экономики за 22.02.2019

22.02.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Как разработка МАЗовских конструкторов поможет навести порядок в белорусских лесах? Когда из Минска в Таллин можно будет летать без пересадок? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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СВЕРХБЫСТРЫЙ «ЖЕЛЕЗНЫЙ ДРОВОСЕК»

«БЕЛАВТОМАЗ» 22 февраля в Могилеве представил уникальную разработку для лесного хозяйства – сверхбыструю рубильно-дробильную машину.

Новости экономики за 22.02.2019

Она создана на базе шасси Минского автозавода и предназначена для переработки древесных отходов в топливную щепу. Она способна с огромной скоростью рубить древесину любой формы и плотности. Техника с такими характеристиками в Беларуси разработана впервые. Пока выпущены пробные экземпляры, но серийное производство уже начинается.

МАЗ презентовал уникальную машину «Железный дровосек», которая рубит древесину с огромной скоростью

Отечественная разработка по своим характеристикам не уступает лучшим зарубежным аналогам. А по соотношению цены и качества не имеет конкурентов в странах СНГ. Поэтому производители рассчитывают покрыть не только внутренние потребности страны в такой технике, но и поставлять ее на экспорт.
 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Новости Беларуси. Как разработка МАЗовских конструкторов поможет навести порядок в белорусских лесах? Когда из Минска в Таллин можно будет летать без пересадок?...
 
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