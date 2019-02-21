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Из Минска в Таллин прямым авиарейсом: сколько стоит билет

22.02.2019 20:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Еще одна страна становится ближе для белорусских путешественников и бизнесменов. Национальный авиаперевозчик сообщил об открытии в конце мая регулярных рейсов по маршруту Минск–Таллин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полеты будут осуществляться четыре раза в неделю. Билеты уже продаются. Перелет в одну сторону стоит от 93 евро, и от 178 – туда-обратно. Стоит отметить, что Таллин является так называемой «кремниевой столицей Европы». Поэтому прямое авиасообщение, помимо расширения туристических возможностей, будет способствовать и IT-взаимодействию двух стран.

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Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Еще одна страна становится ближе для белорусских путешественников и бизнесменов. Национальный авиаперевозчик сообщил об открытии в конце мая...
 
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