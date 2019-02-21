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Беларусь заняла первое место в российском рейтинге самых дешёвых стран для путешествий
Новости Беларуси. Российские эксперты составили рейтинг самых дешевых стран для путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За основу они взяли среднюю стоимость поездки пары взрослых людей на две недели с перелетом туда-обратно. Учитывалась цена проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения. Всего были проанализированы 30 стран.
Самой доступной для путешествий из России назвали Беларусь. За нами на вершине рейтинга расположились Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.
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Новости Беларуси. Российские эксперты составили рейтинг самых дешевых стран для путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За основу они взяли...
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