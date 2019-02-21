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Беларусь заняла первое место в российском рейтинге самых дешёвых стран для путешествий

22.02.2019 20:29 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Российские эксперты составили рейтинг самых дешевых стран для путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За основу они взяли среднюю стоимость поездки пары взрослых людей на две недели с перелетом туда-обратно. Учитывалась цена проживания в отеле или арендованной квартире, питание в кафе и ресторанах, расходы на транспорт и развлечения. Всего были проанализированы 30 стран.

Самой доступной для путешествий из России назвали Беларусь. За нами на вершине рейтинга расположились Молдова, Абхазия, Армения и Грузия.

Больше новостей экономики за 22 февраля здесь.
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Российские эксперты составили рейтинг самых дешевых стран для путешествий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За основу они взяли...
 
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Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
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