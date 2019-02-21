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Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

22.02.2019 20:05 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. ЦИК Беларуси уже начал подготовку к двум избирательным кампаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

В 2020 году истекает срок полномочий и у парламента, и у главы государства. Поэтому выборы в Палату представителей Национального собрания должны пройти не позднее 30 августа 2020 года, а Президент избран не позднее 6 сентября следующего года.

Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

Однако, как отметила Лидия Ермошина, в нашей стране сложилась практика, что выборы на пост главы государства не совмещаются с иными избирательными кампаниями. Поэтому одну из политических процедур планируется провести уже в 2019 году.

Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
Интрига состоит в том, что никто не знает, во-первых, когда будут эти периоды проведения выборов, и какие выборы пройдут первыми.

Мы надеемся, что тайна будет открыта, скорее всего, во время конституционного Послания главы государства, потому что, как правило, он именно с конституционным Посланием совмещает важные политические заявления. Это, по-моему, прекрасный повод.

Если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату – воскресенье, 1 декабря.

Лидия Ермошина о выборах: если бы у меня спросили, я бы обозначила мной облюбованную дату 1 декабря

Кроме того, как отметила глава ЦИК, избирательное законодательство в Беларуси менять пока не планируется.
 
 
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Новости Беларуси. ЦИК Беларуси уже начал подготовку к двум избирательным кампаниям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2020 году истекает срок...
 
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