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Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре

22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В торжественном вечере приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, управляющий делами облисполкома Игорь Попов.
 
 
 
– 23 февраля – знаменательная дата, поистине всенародный праздник. В год 75-летия освобождения Беларуси мы с гордостью вспоминаем великие подвиги воинов-освободителей. Своим героизмом, мужеством, патриотизмом, готовностью к самопожертвованию во имя мира, свободы и счастья людей наши отцы и деды вписали золотые страницы в историю Отчизны. Мы можем гордиться и нынешним поколением, которое проходит службу в Вооруженных Силах. Беларусь – миролюбивая страна, которая в состоянии за себя постоять и защитить, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. 
 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
– Защита Отечества была и остается священным долгом каждого гражданина и патриота. Во все времена Вооруженные Силы надежно стояли на страже родной земли. Особые слова благодарности адресуем тем, кто в суровых боях с немецко-фашистскими захватчиками отстоял свободу и независимость нашей Родины. Войска Западного оперативного командования чтят и приумножают славные боевые традиции. Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, тех, кто с честью выполнил воинский долг, – отметил начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Руслан Косыгин, выступая перед собравшимися.
 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
Руслан Косыгин вручил погоны и поздравил с присвоением очередного воинского звания офицеров Гродненского гарнизона.
 
На торжестве Владимир Кравцов вручил награды отличникам боевой подготовки. Почетными грамотами областного исполнительного комитета отмечены бойцы и командиры ЗОК.
 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
Грамоты и благодарственные письма  защитникам Отечества вручил также  председатель городского Совета депутатов Борис Федоров. 
 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
В заключение состоялся праздничный концерт.
 
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
 
 
 
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Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
 
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