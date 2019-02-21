Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре

В торжественном вечере приняли участие председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов, председатель областного Совета депутатов Игорь Жук, заместитель председателя облисполкома Виктор Лискович, управляющий делами облисполкома Игорь Попов.

– 23 февраля – знаменательная дата, поистине всенародный праздник. В год 75-летия освобождения Беларуси мы с гордостью вспоминаем великие подвиги воинов-освободителей. Своим героизмом, мужеством, патриотизмом, готовностью к самопожертвованию во имя мира, свободы и счастья людей наши отцы и деды вписали золотые страницы в историю Отчизны. Мы можем гордиться и нынешним поколением, которое проходит службу в Вооруженных Силах. Беларусь – миролюбивая страна, которая в состоянии за себя постоять и защитить, – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов.













– Защита Отечества была и остается священным долгом каждого гражданина и патриота. Во все времена Вооруженные Силы надежно стояли на страже родной земли. Особые слова благодарности адресуем тем, кто в суровых боях с немецко-фашистскими захватчиками отстоял свободу и независимость нашей Родины. Войска Западного оперативного командования чтят и приумножают славные боевые традиции. Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, тех, кто с честью выполнил воинский долг, – отметил начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Руслан Косыгин, выступая перед собравшимися.





Руслан Косыгин вручил погоны и поздравил с присвоением очередного воинского звания офицеров Гродненского гарнизона.

На торжестве Владимир Кравцов вручил награды отличникам боевой подготовки. Почетными грамотами областного исполнительного комитета отмечены бойцы и командиры ЗОК.









Грамоты и благодарственные письма защитникам Отечества вручил также председатель городского Совета депутатов Борис Федоров.









В заключение состоялся праздничный концерт.







