|
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
В торжественном вечере приняли участие председатель
– 23 февраля – знаменательная дата, поистине всенародный праздник. В год 75-летия освобождения Беларуси мы с гордостью вспоминаем великие подвиги воинов-освободителей. Своим героизмом, мужеством, патриотизмом, готовностью к самопожертвованию во имя мира, свободы и счастья людей наши отцы и деды вписали золотые страницы в историю Отчизны. Мы можем гордиться и нынешним поколением, которое проходит службу в Вооруженных Силах. Беларусь – миролюбивая
– Защита Отечества была и остается священным долгом каждого гражданина и патриота. Во все времена Вооруженные Силы надежно стояли на страже родной земли. Особые слова благодарности адресуем тем, кто в суровых боях с немецко-фашистскими захватчиками отстоял свободу и независимость нашей Родины. Войска Западного оперативного командования чтят и приумножают славные боевые традиции. Мы гордимся доблестью и патриотизмом ветеранов Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов, тех, кто с честью выполнил воинский долг, – отметил начальник штаба – первый заместитель командующего войсками Западного оперативного командования Руслан Косыгин, выступая перед собравшимися.
Руслан Косыгин вручил погоны и поздравил с присвоением очередного воинского звания офицеров Гродненского гарнизона.
На торжестве Владимир Кравцов вручил награды отличникам боевой подготовки. Почетными грамотами областного исполнительного комитета отмечены бойцы и командиры ЗОК.
Грамоты и благодарственные письма защитникам Отечества вручил также председатель городского Совета депутатов Борис Федоров.
В заключение состоялся праздничный концерт.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
Торжественный вечер, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь, прошел в областном драмтеатре
|
Свежие газеты
Архив (Разное)