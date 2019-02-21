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Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции

22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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О перспективных направлениях взаимовыгодного сотрудничества  шла речь на встрече председателя облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон.
 
 
Как отметила дипломат, поездка на Гродненщину, в которой приняли участие представители шведских компаний, оказалась  плодотворной:
 
– Мы посетили ряд предприятий  и почувствовали интерес к шведскому опыту. Все идеи, творческие инициативы, накопленные в ходе поездки, будут проработаны посольством, составлен доклад для министерства иностранных дел и министерства инвестиций Швеции. Уверены, что сюда еще вернемся с конкретными проектами. У Беларуси есть потенциал, который мы далеко не исчерпали. Именно такие поездки с посещением разных компаний в регионах помогают составить полную картину о возможностях для сотрудничества.
 
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
Кристина Юханнессон высказала мнение, что сотрудничество с Гродненщиной возможно в сферах экологии, культуры, туризма, велоспорта. 
 
– Безвизовым режимом Беларусь доказала, что она открыта, готова принимать туристов, – подчеркнула дипломат.
 
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
По мнению председателя облисполкома Владимира Кравцова,  шведская система по обращению с отходами,  опыт в области их переработки,  утилизации мусора представляет для Гродненщины большой интерес.
 
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
– У нас есть мусороперерабатывающий завод, предприятия по переработке  отходов стекла, пластмасс, и нам интересны различные технологии в этой сфере, – подчеркнул руководитель области.
 
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
Официальная поездка посла Швеции на Гродненщину была связана не только со знакомством с регионом, но и  с тем, как осуществляются совместные белорусско-шведские проекты, особенно с очисткой воды, в том числе с участием шведского капитала. 
 
Поэтому первым в ходе визита стало посещение ГУКПП «Гродноводоканал». Вместе с послом сюда приехала координатор шведского агентства международного развития SIDA Биргитта Янсон.
 
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
Именно с агентством (SIDA) «Гродноводоканал» сотрудничает почти десять лет. Сейчас предприятие завершает реализацию  крупного экологического проекта «Реконструкция очистных сооружений и канализации  в Гродно, 2-я очередь строительства», на который шведское агентство выделило 3,8 миллиона евро.
 
 
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
 
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