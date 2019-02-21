Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции

О перспективных направлениях взаимовыгодного сотрудничества шла речь на встрече председателя облисполкома Владимира Кравцова с Чрезвычайным и Полномочным Послом Швеции в Беларуси Кристиной Юханнессон.

Гродненщину , в которой приняли участие представители шведских компаний, оказалась плодотворной: Как отметила дипломат, поездка на, в которой приняли участие представители шведских компаний, оказалась плодотворной:

– Мы посетили ряд предприятий и почувствовали интерес к шведскому опыту. Все идеи, творческие инициативы, накопленные в ходе поездки, будут проработаны посольством, составлен доклад для министерства иностранных дел и министерства инвестиций Швеции. Уверены, что сюда еще вернемся с конкретными проектами. У Беларуси есть потенциал, который мы далеко не исчерпали. Именно такие поездки с посещением разных компаний в регионах помогают составить полную картину о возможностях для сотрудничества.





Кристина Юханнессон высказала мнение, что сотрудничество с Гродненщиной возможно в сферах экологии, культуры, туризма, велоспорта.

– Безвизовым режимом Беларусь доказала, что она открыта, готова принимать туристов, – подчеркнула дипломат.





По мнению председателя облисполкома Владимира Кравцова, шведская система по обращению с отходами, опыт в области их переработки, утилизации мусора представляет для Гродненщины большой интерес.





– У нас есть мусороперерабатывающий завод, предприятия по переработке отходов стекла, пластмасс, и нам интересны различные технологии в этой сфере, – подчеркнул руководитель области.





Официальная поездка посла Швеции на Гродненщину была связана не только со знакомством с регионом, но и с тем, как осуществляются совместные белорусско-шведские проекты, особенно с очисткой воды, в том числе с участием шведского капитала.

Поэтому первым в ходе визита стало посещение ГУКПП «Гродноводоканал». Вместе с послом сюда приехала координатор шведского агентства международного развития SIDA Биргитта Янсон. Вместе с послом сюда приехала координатор шведского агентства международного развития SIDA Биргитта Янсон.



