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Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
22.02.2019 — Разное | Заря над Неманам
О перспективных направлениях взаимовыгодного сотрудничества шла речь на встрече председателя
Как отметила дипломат, поездка на
– Мы посетили ряд предприятий и почувствовали интерес к шведскому опыту. Все идеи, творческие инициативы, накопленные в ходе поездки, будут проработаны посольством, составлен доклад для министерства иностранных дел и министерства инвестиций Швеции. Уверены, что сюда еще вернемся с конкретными проектами. У Беларуси есть потенциал, который мы далеко не исчерпали. Именно такие поездки с посещением разных компаний в регионах помогают составить полную картину о возможностях для сотрудничества.
Кристина Юханнессон высказала мнение, что сотрудничество с Гродненщиной возможно в сферах экологии, культуры, туризма, велоспорта.
– Безвизовым режимом Беларусь доказала, что она открыта, готова принимать туристов, – подчеркнула дипломат.
По мнению председателя облисполкома Владимира Кравцова, шведская система по обращению с отходами, опыт в области их переработки, утилизации мусора представляет для Гродненщины большой интерес.
– У нас есть мусороперерабатывающий завод, предприятия по переработке отходов стекла, пластмасс, и нам интересны различные технологии в этой сфере, – подчеркнул руководитель области.
Официальная поездка посла Швеции на Гродненщину была связана не только со знакомством с регионом, но и с тем, как осуществляются совместные белорусско-шведские проекты, особенно с очисткой воды, в том числе с участием шведского капитала.
Именно с агентством (SIDA) «Гродноводоканал» сотрудничает почти десять лет. Сейчас предприятие завершает реализацию крупного экологического проекта «Реконструкция очистных сооружений и канализации в Гродно, 2-я очередь строительства», на который шведское агентство выделило 3,8 миллиона евро.
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Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
Инвестиции и проекты в сфере экологии, культуры и туризма. Владимир Кравцов встретился с Послом Швеции
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