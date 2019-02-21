Гродненский горисполком и городской Совет депутатов подвели итоги социально-экономического развития в 2018 году

– На протяжении последних трех лет экономика города показывает стабильную работу, обеспечивает качественные показатели и хорошую динамику роста,– подчеркнул председатель Гродненского горисполкома Мечислав Гой. – Темпы роста производительности труда составили 114%, чистая прибыль в реальном секторе экономики за прошлый год увеличилась на 42,6%. Возникли предпосылки для роста заработной платы. – подчеркнул

Made in Grodno

председателя горисполкома Андрей Болтрик, курирующий вопросы экономики, с 2014 года намечается рост экспорта гродненской продукции. В прошлом году серьезно прибавило ОАО «Гродненский стеклозавод», увеличив экспорт почти в десять раз. В два с половиной раза выросли экспортированные показатели комбинированных предприятия «Белагроферт». Восстанавливает объемы поставок мебели за рубеж СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ». Как сообщил заместительАндрей Болтрик, курирующий вопросы экономики, с 2014 года намечается рост экспорта гродненской продукции. В прошлом году серьезно прибавило ОАО «Гродненский стеклозавод», увеличив экспорт почти в десять раз. В два с половиной раза выросли экспортированные показатели комбинированных предприятия «Белагроферт». Восстанавливает объемы поставок мебели за рубеж СООО «ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ».





Новые рынки сбыта гродненской продукции появились за океаном в Уругвае, Коста-Рике, Панаме и на Кубе. В Европе добавились Греция и Мальта, в Африке – Кот-Дивуар, Марокко, Ливия, Камерун, Тунис, в Азии – Катар, Филиппины, Мьянма.

Экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг составил 37332 тысячи долларов, что больше доведенного задания.





Гродно успешно стал оказывать экспорт медицинских услуг, который в прошлом году увеличен в полтора раза. Ими воспользовалось свыше 400 иностранцев.

Инвестору – зеленая улица

В Гродно ежегодно регистрируется порядка 30 предприятий с иностранным капиталом. Сейчас в областном центре реализуется два десятка инвестиционных проектов с участием иностранного капитала, а несколько лет назад их было в разы меньше.

За 2018 год инвесторов выделены порядка 20 земельных участков. Как подчеркнул Андрей Болтрик, существуют определенные проекты с их оформлением, которое в некоторых случаях растягивается до полугода. Такая практика недопустима, поэтому в принятом решении записано сократить эти сроки до двух месяцев, чтобы давать возможность инвесторам быстрее приступать к реализации своих проектов. Однако потенциал привлечения инвесторов в регион выработан не до конца. Удельный вес привлечения иностранного капитала в экономику Гродно составляет 25,7%, в то же время наша свободная экономическая зона считается лучшей в республике.





Глава администрации СЭЗ «Гродноинвест» Сергей Ткаченко сообщил, что резервы для Гродно есть и немалые. Необходимо активно вовлекать в хозяйственный оборот неиспользуемые производственные площади, выставлять их на аукционы по нескольким лотам и предлагать инвесторам. Сейчас дирекцией СЭЗ рассматриваются различные предложения иностранных инвесторов именно для Гродно, а это в потенциале несколько десятков миллионов долларов прямых инвестиций.

С минуса на плюс

Несколько хуже в прошлом году сработала строительная отрасль по вводу жилья и строительно-монтажным работам. Зато экспорт строительных услуг возрос на 3,6%. Прогнозные задания по строительной отрасли на 2019 год вполне реальны и выполнимы, сказал первый заместитель председателя горисполкома Андрей Жук, в том числе и по вводу жилья для многодетных семей, возведению районов индивидуальной жилой застройки. Так, в очереди на получение квартир состоят 1279 многодетных семей. По предварительным прогнозам, в нынешнем году свыше 600 таких семей получат квартиры.





Обращалось внимание на привлечение в город частных строительных организаций численностью от 50 человек и выше, которые смогут подставить свое плечо государственным организациям строительного комплекса.

Школы, детские сады и музыка

– В прошлом году городом обеспечено выполнение 19 государственных стандартов, многое сделано для развития социальной сферы, максимально комфортного проживания людей,–подчеркнула заместитель председателя горисполкома Зоя Кулеша.–

Введено в эксплуатацию и реконструировано более 10 социально значимых объектов.

Среди них ясли-сад на 230 мест в микрорайоне Ольшанка, четыре школьных пищеблока, детский дом семейного типа, открыты культурно-выставочный центр «Фестивальный» и ресурсный центр раннего вмешательства в детской поликлинике №1 и другие объекты.





Отрадный факт: в Гродно за прошедший год количество детей в школах и садах увеличилось на 2300 человек. Все дети в возрасте от трех до шести лет обеспечены местами в учреждениях дошкольного образования. В прошлом году оздоровили на 6 тысяч детей больше чем в 2017 году.

Стабильно развивается экспорт туристических услуг, темпы роста которых составили 120%. В Гродно побывало 93 тысячи безвизовых туристов. туристических услуг, темпы роста которых составили 120%. В Гродно побывало 93 тысячи безвизовых туристов.





Обсуждая сооружение социальных объектов в новых микрорайонах, Мечислав Гой обратил внимание на застраиваемый микрорайон Грандичи, где уже наблюдается отставание с открытием таких объектов. Здесь наряду со строительством многоэтажек нужно срочно открывать магазины шаговой доступности, а в 2020 году амбулаторию.





Поднималась также нехватка помещений для музыкальных школ, поскольку наблюдается значительный интерес детей к музыкальным знаниям. Эта задача взята на контроль, будут найдены способы решения проблемы. Таким же образом спортивные школы будут укомплектованы современным инвентарем.