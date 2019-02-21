Иван Лавринович: «Нужно вникать в суть вопросов и помогать людям»

Помощник Президента Республики Беларусь – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович провел в Сморгони прямую телефонную линию и прием граждан по личным вопросам.





С просьбой благоустроить парк в микрорайоне Восточный, проложить там пешеходные дорожки обратилась жительница Сморгони. Как пояснили районные службы, в ближайшее время в парке будут обследованы деревья и при необходимости наведен порядок. Запланировано обустройство пешеходных дорожек.

Житель микрорайона индивидуальной жилой застройки четвертый год живет в доме на улице Урожайной, однако там нет ни стационарного телефона, ни интернета, ни кабельного телевидения. Как ему пояснили, оптоволоконные сети будут проведены в микрорайон, однако сделать это можно будет после того, как там введут в строй как минимум половину жилых домов. На сегодняшний день из 35 выделенных участков дома построены на четырех. Для установки в доме беспроводного телефона, подключения телевидения ZALA необходимо обратиться с заявлением в районное предприятие «Белтелеком».

С просьбой сделать в деревне Корени остановку автобуса обратился один из ее жителей. Как он рассказал, в будние дни в 7.15 на этом автобусе дети могли бы подъезжать к городской школе.





– Дети – это святое, – подчеркнул Иван Лавринович . – Все, что мы можем сделать для них, максимально будет сделано. Безопасность и комфорт детей должны быть в приоритете. подчеркнул

Иван Лавринович поручил районным властям организовать остановку автобуса, если это необходимо, оборудовав посадочную площадку.





Также будет изучена и рассмотрена в рамках закона просьба горожанина выделить небольшой участок земли, на котором жители микрорайона готовы сами построить детскую спортивную площадку.

Во время прямой линии был поднят вопрос ремонта дорог в районном центре.





Как отметил Иван Лавринович, в рамках реализации инвестпрограммы выделены средства на реконструкцию в Сморгони центральных и примыкающих к ним улиц. Подсыпкой и грейдированием тех улиц, где это необходимо, занимается местное ЖКХ.

Ряд жителей Сморгони выразили желание лично встретиться с помощником Президента Республики Беларусь – инспектором по Гродненской области во время выездного приема граждан.

детально разобраться в этом вопросе. Учитывая то, что в этой деревне 28 человек уже пользуются центральным водопроводом, подключившись к нему за свой счет, женщине также предложена такая возможность. Жительница деревни Андреевцы не удовлетворена качеством воды, в том числе в колодце во дворе. Иван Лавринович поручил соответствующим районным службам, а также руководству сельхозпредприятия, животноводческий комплекс которого находится недалеко от поселения,Учитывая то, что в этой деревне 28 человек уже пользуются центральным водопроводом, подключившись к нему за свой счет, женщине также предложена такая возможность.





Местные власти готовы составить смету работ, выполнить их, предоставив жительнице деревни рассрочку погашения платежа.

Житель деревни Белая обратился от имени односельчан, которые готовы провести газификацию своих домов, но не могут это сделать. Земли деревни попадают в санитарно-защитную зону.





Нарушить рамки охранной зоны по закону нельзя. Как вариант решения проблемы, сельчанам предложено рассмотреть вопрос использования для отопления частных домовладений электроэнергии, о чем они получат подробные разъяснения.

Отвечая на вопросы, касающиеся благоустройства районного центра, Иван Лавринович подчеркнул:

– В Сморгони в этом году будет проходить областной праздник «Дажынкi», будет благоустроен не только центр города, но и окраины. Может быть, асфальт мы не везде положим, на это нужны большие средства, но по возможности все дороги будут прогрейдированы. А в центре города тротуары, дорожное полотно будут ремонтироваться, укладываться асфальт. Соответствующим службам важно не только рачительно распорядиться выделенными на эти цели средствами, но и учесть мнение жителей. Руководство области и района предпримет все меры, чтобы сделать максимально комфортными условия жизни людей.





Обращаясь к районным властям, Иван Лавринович подчеркнул:

– Если человек пришел на личный прием или позвонил на прямую телефонную линию, отнеситесь к нему самым внимательным образом, постарайтесь по возможности встать на его сторону и сделать для него все возможное. Необходимо глубоко вникнуть в суть вопроса и по возможности помочь человеку. Только при таком отношении к людям будут взаимопонимание и доверие к власти.





Обратившиеся на прямую телефонную линию и на личный прием помощника Президента Республики Беларусь – инспектора по Гродненской области получили ответы и разъяснения. Ряд вопросов будет изучен дополнительно.