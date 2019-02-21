В кортеж президента Молдовы врезался автомобиль



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

ТАСС

— сказал. Президент сообщил, что обстоятельства происшествия выясняет полиция, и отметил, что «все очень напоминает прежнюю аварию», которая произошла 9 сентября 2018 года в районе города Страшены.Тогда грузовик также выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили президента и его охраны, которые от удара перевернулись. Несмотря на то, что сам президент, сопровождавшие его мать и сын, а также охранники получили травмы, Додон заявил, что не выдвигал претензий к водителю.Тогда вокруг аварии разгорелись споры. Ряд депутатов и политиков потребовал провести расследование ДТП с участием международных экспертов, что, по их мнению, позволит обеспечить объективность и независимость процесса. Сторонники версии покушения указывают на то, что грузовик неожиданно выехал на встречную полосу, по которой в сопровождении машин полиции передвигался кортеж президента, и врезался именно в его лимузин.