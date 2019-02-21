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В кортеж президента Молдовы врезался автомобиль

22.02.2019 20:26 — Разное | UDF  
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Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в пятницу в аварию, но никто не пострадал. Об этом корреспонденту ТАСС рассказал по телефону глава государства.

«Я направлялся с рабочей поездкой в один из районов. На встречную полосу вышел легковой автомобиль, который врезался в машину сопровождения, которая следовала за моей машиной. Никто не пострадал, мы продолжили путь», — сказал Игорь Додон. Президент сообщил, что обстоятельства происшествия выясняет полиция, и отметил, что «все очень напоминает прежнюю аварию», которая произошла 9 сентября 2018 года в районе города Страшены.

Тогда грузовик также выехал на встречную полосу, где врезался в автомобили президента и его охраны, которые от удара перевернулись. Несмотря на то, что сам президент, сопровождавшие его мать и сын, а также охранники получили травмы, Додон заявил, что не выдвигал претензий к водителю.

Тогда вокруг аварии разгорелись споры. Ряд депутатов и политиков потребовал провести расследование ДТП с участием международных экспертов, что, по их мнению, позволит обеспечить объективность и независимость процесса. Сторонники версии покушения указывают на то, что грузовик неожиданно выехал на встречную полосу, по которой в сопровождении машин полиции передвигался кортеж президента, и врезался именно в его лимузин.

 
 
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Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в пятницу в аварию, но никто не пострадал.
 
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