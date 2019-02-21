В Минске начался суд над руководителем крупнейшей страховой компании

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Напомним, 1 декабря 2017 года Минфин принял решение о приостановлении действия лицензии на осуществление страховой деятельности «Би энд Би иншуренс Ко» с 11 декабря 2017 по 10 апреля 2018 года. В апреле 2018 года Минфин прекратил действие лицензии компании.По данным силовиков, гендиректор компании, зная об приостановке лицензии, организовал работу по дальнейшему страхованию новых объектов путем заключения дополнительных соглашений между компанией и страхователями. Таким образом вносились изменения и дополнения в ранее заключенные и действующие договоры добровольного страхования, в части расширения их новыми объектами, за что перечислялись страховые взносы, говорилось в сообщении СК. Силовики трактовали эти действия как незаконную предпринимательскую деятельность.По данным следователей, компания получила от страхователей в качестве взносов денежные средства в размере более 170 тысяч рублей. Сумма незаконно полученного по мнению следствия дохода составила 110 тысяч рублей. Как стало известно в суде, ущерб на эту сумму был погашен до возбуждения уголовного дела.была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В начале судебного заседания защита Бориса Медника подала ходатайство о прекращении производства по уголовному делу на основании ст. 86 УК — освобождении от уголовной ответственности с привлечением к административной.Он возместил ущерб, ранее не привлекался, имеет ряд положительных характеристик и занимается благотворительностью.Гособвинитель считает, что в ходатайстве надо отказать.Судья удалился в совещательную комнату, и после небольшого перерыва принял решение — в ходатайстве отказать.Около 11.00 прокурор стал зачитывать обвинение. В деле много эпизодов (по данным СК, было допрошено более 1000 свидетелей). Допсоглашения подписывались «Би энд Би иншуренс Ко» как с юрлицами, так и с гражданами. В основном они касались страхования автомобилей.Спустя 2 часа в заседании был объявлен перерыв до 15.00. Затем прокурор продолжил зачитывать обвинение.Борис Медник свою вину не признал. У него «не было умысла нарушать закон», а «новых договоров, как и предписывает закон, не заключал». По поводу заключения допсоглашений бизнесмен получил соответствующие консультации от своих юристов и «добросовестно полагал, что дополнение условий договоров не является нарушением, ведь объектом страхования были имущественные интересы (гражданская ответственность перевозчика за утрату груза, убытки в случае перерыва в работе организации и др.), а не конкретно имущество». Кроме того, сама компания работала, в частности, допускался прием взносов по ранее заключенным договорам. О том, что заключение допсоглашений считаются нарушением, Медник узнал из акта проверки Минфина.Дополнительные соглашения заключались с декабря 2017 года по февраль 2018 года. По словам защиты Медника, все взносы были возвращены до возбуждения уголовного дела. Дело возбудили в конце июня 2018 года, а взносы возвращены с февраля по конец апреля прошлого года.Процесс возобновится через неделю с допроса свидетелей.