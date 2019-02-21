Монстры из интернета. Лукашенко рассказал, от чего нужно защищаться



Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и профессорско-преподавательским составом Военной академии, 22 февраля 2019 года

Зачем курсантам интернет?

Главный противник - NATO

Что угрожает независимости?

«Если только мы дестабилизируем нашу страну - она кому-то достанется, мы снова уйдем под плетку, как в народе говорят, нас будут тягать плеткой. Ладно, нас: мы это заслужили, коль мы до этого довели. А дети за что будут страдать?.. Если мы отстанем - мы погибнем. Поэтому нужна стабильность. И все время надо работать, все время надо бежать, чтобы от этих "монстров" не отстать, ибо они нас одной рукой прихватят, и будем мы опять парабками в каком-нибудь Великом княжестве Литовском или Речи Посполитой».

Обычнопо случаю Дня защитников Отечества посещает Военную академию и выступает там с речью, в которой рассуждает о роли вооруженных сил, ставит перед ними новые задачи. На этот раз глава государства немного поменял формат. После небольшого выступления он начал отвечать на вопросы курсантов.И тут сразу обнаружилась интересная вещь. Оказывается, курсантам запрещено иметь личный компьютер и доступ в интернет! Есть ли в мире еще страна, где молодые люди лишены таких прав и возможностей?Благодаря Военной академии в Беларуси появится бескомпьютерное поколение офицеров, которые будут бить врага, как говорил когда-то мой преподаватель на военной кафедре, «автоматом, штыком, гранатой и личным примером». Но мудрый Лукашенко пообещал подумать, стоит ли допускать будущих офицеров к интернету.Это и есть реалии современного белорусского военного образования. Правильно говорила глава Администрации президентапосле трагедии в Столбцах, что все зло от интернета. Поэтому нужно воспитать идеологически стерильный командный корпус, не зараженный различными вредными мыслями.Естественно, считает Лукашенко, что военную школу нужно пройти практически всем, теперь в армию будут набирать даже не совсем здоровых, в школах начнут, как когда-то в СССР, сдавать нормативы комплекса ГТО.- сказал глава государства. А компьютеры и интернет - это лишнее.Как известно, Лукашенко очень чутко относится к аудитории, перед которой выступает. В зависимости от нее он может высказывать диаметрально противоположные мнения. Вот сейчас он выступал перед курсантами.Рассуждения Лукашенко о безопасности, внешней политике, внешних угрозах делались с учетом того, кого белорусские военные считают вероятным противником. Не большой секрет, что таким противником считается NATO. И все планы, сценарии созданы с учетом этого фактора. Стоит вспомнить о «легенде» военных учений, согласно которым опасность стране угрожает с запада или севера.Поэтому вполне логично Лукашенко, выступая перед курсантами, заявил, что. Того, что Путин регулярно рассказывает о милитаризации России, белорусский лидер не замечает. Он отметил, что если США разместят в Европе ракеты средней и меньшей дальности, тоЭта реплика очень настораживает.Довольно интересны рассуждения Лукашенко о суверенитете и независимости. Как обычно, он сам себе противоречит. С одной стороны, говорит:И одновременно он долго и пространно доказывает, что эта независимость очень хрупка, она почти висит на волоске:Если независимость так легко потерять, то какое же это? Если суверенитет страны через 25 лет неизменного правления одного человека так сильно подвисает и судьба государственности, ее перспективы такие неопределенные, то как можно оценить результат работы первого президента?И еще. Сохранение стабильности, о чем много размышлял Лукашенко, и потребность сильно бежать, чтобы не отстать от, - вещи в сегодняшних белорусских условиях несовместимые. Стабильность, то есть сохранение белорусской социальной модели - главный тормоз развития.Разумеется, Лукашенко боится сказать, что наиболее вероятная опасность - оказаться батраками в Российской империи. Поэтому вытягивает исторические призраки, вроде Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой.Боюсь, курсантам так и осталось непонятно, от чего нужно защищаться: от NATO, от «монстров» -соседей с бичами, от дестабилизации или от интернета.