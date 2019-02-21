ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выпуски автомобилей "Белджи" составил всего 10% от запланированного объема

22.02.2019 19:57 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Reuters
Большая часть автомобилей продается в Россию.

Первый заместитель министра промышленности Беларуси Геннадий Свидерский надеется, что продажи автомобилей Geely в этом году вырастут.

По словам чиновника, в 2019 году объемы производства автомобилей Geely планируется увеличить вдвое. Два кроссовера и седан уже в серийном производстве, с конвейера в целом ушло более 10 тысяч машин: 65% из них приобрели частные лица, 35% - организации.

Как отмечает «Радыё Свабода», это в 10 раз меньше, чем хотели белорусские власти.

Приблизительно такое же соотношение ожидается и в этом году.

Вице-министр уточнил, что существенно выросло количество занятых на производстве - от 500 до 1200 человек.

Что касается рынков сбыта, то это, прежде всего, Беларусь и Россия, говорит Свидерский. Причем большая часть автомобилей поставляется в Россию - 65%, остальные реализуются белорусским потребителям.

Геннадий Свидерский добавил, что автомобиль собирается из комплектующих, которые происходят из трех стран: Китая, Беларуси и России. Уровень локализации составляет 50% - это значит, что половину запчастей производят в Беларуси.

Выпуски автомобилей "Белджи" составил всего 10% от запланированного объема

Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, созданно в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии собрали первый автомобиль, а в прошлом году 17 ноября между Борисовом и Жодино торжественно открыли завод сборки комплектов автомобиля полного цикла. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тысяч машин ежегодно, на втором - 120 тысяч.

Летом 2018 года «БелДжи» запустила серийное производство седана Geely, стоимостью в эквиваленте немногим более 10 тысяч долларов.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Завуч школы брал деньги у учеников, чтобы делать ставки в букмекерских конторах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика