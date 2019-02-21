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Первый заместитель министра промышленности Беларусинадеется, что продажи автомобилей Geely в этом году вырастут.По словам чиновника, в 2019 году объемы производства автомобилей Geely планируется увеличить вдвое. Два кроссовера и седан уже в серийном производстве, с конвейера в целом ушло более 10 тысяч машин: 65% из них приобрели частные лица, 35% - организации.Как отмечает, это в 10 раз меньше, чем хотели белорусские власти.Приблизительно такое же соотношение ожидается и в этом году.Вице-министр уточнил, что существенно выросло количество занятых на производстве - от 500 до 1200 человек.Что касается рынков сбыта, то это, прежде всего, Беларусь и Россия, говорит Свидерский. Причем большая часть автомобилей поставляется в Россию - 65%, остальные реализуются белорусским потребителям.Геннадий Свидерский добавил, что автомобиль собирается из комплектующих, которые происходят из трех стран: Китая, Беларуси и России. Уровень локализации составляет 50% - это значит, что половину запчастей производят в Беларуси.Белорусско-китайское СЗАО «БелДжи», выпускающее легковые автомобили под маркой Geely, созданно в 2011 году. В феврале 2013-го на предприятии собрали первый автомобиль, а в прошлом году 17 ноября между Борисовом и Жодино торжественно открыли завод сборки комплектов автомобиля полного цикла. Проектная мощность на первом этапе составит 60 тысяч машин ежегодно, на втором - 120 тысяч.Летом 2018 года «БелДжи» запустила серийное производство седана Geely, стоимостью в эквиваленте немногим более 10 тысяч долларов.