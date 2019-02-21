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Азербайджан ратифицировал конвенцию о статусе Каспия

22.02.2019 20:06 — Разное | Интерфакс  
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Текст закона "Об утверждении Конвенции по правовому статусу Каспийского моря" опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Кроме этого, И.Алиев утвердил соглашения "О сотрудничестве в транспортной сфере между прикаспийскими государствами", "О предотвращении инцидентов на Каспии", "О торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими государствами".

Конвенция была подписана "пятеркой" прикаспийских государств - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией и Туркменией - в казахстанском Актау 12 августа 2018 года. Цель документа заключается в определении и регулировании прав и обязательств сторон в отношении использования Каспийского моря, включая его воды, дно, недра, природные ресурсы и воздушное пространство.

Документ устанавливает принципы деятельности сторон на море: уважение суверенитета, территориальной целостности, независимости, суверенного равенства государств, неприменения силы или угрозы силой. Принципы конвенции также предусматривают взаимное уважение, сотрудничество, невмешательство во внутренние дела друг друга, использование Каспийского моря в мирных целях, превращение его в зону мира, добрососедства, дружбы и сотрудничества.

Согласно конвенции, деятельность сторон в Каспийском море может проводиться в целях судоходства, промысла, использования и охраны водных биоресурсов, разведки и разработки ресурсов его дна и недр.

Акватория моря разграничивается на внутренние воды; территориальные воды, не превышающие по ширине 15 морских миль, отмеряемых от исходных линий; рыболовные зоны шириной 10 морских миль, прилегающие к территориальным водам; и общее водное пространство.

Каждая сторона в своей рыболовной зоне обладает исключительным правом на промысел водных биоресурсов согласно конвенции.

Конвенция фиксирует положение о недопущении присутствия на Каспии вооруженных сил внерегиональных держав. Согласно конвенции, пять прикаспийских государств несут ответственность за поддержание безопасности на море и управление его ресурсами.

Участники конвенции предоставляют судам под флагами других сторон буксировку, обеспечивают спасательные операции, свободный доступ в свои порты, их использование для погрузки и выгрузки грузов, посадки и высадки пассажиров, уплаты корабельных сборов и использования услуг, предназначенных для судоходства.

В осуществление своего суверенитета каждая сторона имеет исключительное право регулировать, разрешать и проводить морские научные исследования в своих территориальных водах. Суда под флагами участников конвенции могут проводить подобные исследования в водах любой другой стороны только с ее письменного разрешения и на установленных ею условиях.

Страны могут прокладывать подводные кабели и трубопроводы по дну Каспийского моря, обязуясь защищать и сохранять экосистему.

Документ ставит точку в согласовании позиций России, Казахстана, Азербайджана, Туркмении и Ирана по статусу Каспия, которое продолжалось 22 года из-за кардинальных разногласий между прибрежными странами.

Конвенция вступит в силу с момента ее ратификации всеми участниками и депонирования всех пяти ратификационных грамот. Документ носит бессрочный характер.

 
 
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Текст закона "Об утверждении Конвенции по...
 
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