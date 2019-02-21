Завуч школы брал деньги у учеников, чтобы делать ставки в букмекерских конторах

В Червенском районе вынесли приговор бывшему завучу средней школы, сообщили в Миноблисполкоме.

"Педагога из школы в Смиловичах признали виновным в мошенничестве: он брал деньги у знакомых и учеников, чтобы делать ставки в букмекерских конторах", - говорится в сообщении.

С марта 2014 года по октябрь 2016 года мужчина под вымышленными предлогами и обязательствами завладел денежными средствами в сумме примерно Br7 тыс, обманутыми оказались 15 человек.

Суд назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года с направлением в исправительное учреждение открытого типа.