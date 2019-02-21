БАТЭ в евросезоне-2018/19 заработал 10,63 млн евро

БАТЭ заработал 10,63 млн евро призовых за выступление в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне-2018/19.

Напомним, борисовчане сумели добраться до стадии 1/16 финала второго по рангу еврокубка, где уступили лондонскому "Арсеналу" (1:3 по сумме двух матчей). Отметим, что к этой солидной сумме добавится так называемый маркетинговый пул, который УЕФА распределит между клубами по завершении евросезона.

Интересно, что евросезоне-2017/18 чемпионы Беларуси заработали всего 4,2 млн евро.

Источник: " Прессбол "