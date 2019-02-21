ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Звезда баскетбола Марчюлёнис будет баллотироваться в Европарламент по списку литовских "аграриев"

22.02.2019 19:22 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Один из самых знаменитых в истории литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии").

Он значится в списке вторым номером после европарламентария Брониса Ропе.

"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

По его словам, Ш.Марчюлёнис предложит создать в Европарламенте Комитет по делам молодежи и спорта.

Выборы в Европарламент пройдут в Литве 26 мая.

54-летний Ш.Марчюлёнис - Заслуженный мастер спорта СССР. По амплуа - атакующий защитник. В 1988 году в составе сборной СССР по баскетболу стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в Сеуле. На Олимпиаде-1992 в Барселоне он завоевал "бронзу" уже в составе сборной Литвы. Повторил этот результат на Играх-1996 в Атланте.

Входит в число 50 величайших игроков в истории Международной федерации баскетбола.

 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых знаменитых в истории литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минское «Динамо» проводит в Хельсинки последний матч сезона в КХЛ. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика