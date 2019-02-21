Один из самых знаменитых в истории литовских баскетболистов Шарунас Марчюлёнис будет баллотироваться на выборах в Европарламент (ЕП) по списку Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ, "аграрии").

Он значится в списке вторым номером после европарламентария Брониса Ропе.

"Я сам обратился к Шарунасу, потому что, по моему убеждению, вовлечение таких личностей в политику очень полезно для Литвы", - сказал лидер "аграриев" Рамунас Карбаускис.

По его словам, Ш.Марчюлёнис предложит создать в Европарламенте Комитет по делам молодежи и спорта.

Выборы в Европарламент пройдут в Литве 26 мая.

54-летний Ш.Марчюлёнис - Заслуженный мастер спорта СССР. По амплуа - атакующий защитник. В 1988 году в составе сборной СССР по баскетболу стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в Сеуле. На Олимпиаде-1992 в Барселоне он завоевал "бронзу" уже в составе сборной Литвы. Повторил этот результат на Играх-1996 в Атланте.

Входит в число 50 величайших игроков в истории Международной федерации баскетбола.