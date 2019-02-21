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В Минске сотрудники «МИРа» с автоинспекторами поздравили водителей с 23 февраля
22.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
В Минске накануне
Добросовестных водителей благодарили за аккуратную езду и желали удачной дороги. Мужчины признаются: такого сюрприза не ожидали и были приятно удивлены вместо замечаний услышать поздравления.
23 февраля в Минске пройдет целый ряд патриотических мероприятий. Мужчины будут соревноваться в силе и ловкости, а по военному билету смогут бесплатно посетить зоопарк.
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Мужчины признаются: такого сюрприза не ожидали и были приятно удивлены вместо замечаний услышать поздравления.
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