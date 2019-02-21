В Минске сотрудники «МИРа» с автоинспекторами поздравили водителей с 23 февраля

В Минске накануне 23 февраля на дорогу вышел праздничный патруль. Вместе с госавтоинспекторами подарки водителям дарили сотрудники телерадиокомпании «Мир».

Добросовестных водителей благодарили за аккуратную езду и желали удачной дороги. Мужчины признаются: такого сюрприза не ожидали и были приятно удивлены вместо замечаний услышать поздравления.

23 февраля в Минске пройдет целый ряд патриотических мероприятий. Мужчины будут соревноваться в силе и ловкости, а по военному билету смогут бесплатно посетить зоопарк.