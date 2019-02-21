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В Минске сотрудники «МИРа» с автоинспекторами поздравили водителей с 23 февраля

22.02.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске накануне 23 февраля на дорогу вышел праздничный патруль. Вместе с госавтоинспекторами подарки водителям дарили сотрудники телерадиокомпании «Мир». 

Добросовестных водителей благодарили за аккуратную езду и желали удачной дороги. Мужчины признаются: такого сюрприза не ожидали и были приятно удивлены вместо замечаний услышать поздравления. 

23 февраля в Минске пройдет целый ряд патриотических мероприятий. Мужчины будут соревноваться в силе и ловкости, а по военному билету смогут бесплатно посетить зоопарк. 



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Теги: Минск
 
 
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Мужчины признаются: такого сюрприза не ожидали и были приятно удивлены вместо замечаний услышать поздравления.
 
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