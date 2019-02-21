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Международную банду "гастролёров" задержали в Солигорске

22.02.2019 21:09 — Разное | Партизан  
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21 февраля милиционеры при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали двух участников международной преступной группы с поличным после кражи из квартиры в Солигорске.


uvd-mo.gov.by
Об этом сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома. 

По данным правоохранителей, злоумышленники устроили около 50 квартирных краж, отжимая окна ПВХ. Кражи происходили с июня 2018 года. Как правило, злоумышленники обворовывали квартиры на первых этажах домов, а также коттеджи. Они брали преимущественно деньги и ювелирные украшения. На первых вылазках не брезговали бижутерией, продуктами питания, косметикой, одеждой и обувью.

Деятельность злоумышленников распространялась буквально на все области страны. Больше всего пострадали Солигорск, Кобрин, Могилёв и Гродно.

Первые "зацепки" получили гродненские криминалисты. Они выяснили, что воровством занимались гражданин Украины, ранее судимый за аналогичные преступления на родине, а также гражданин России. Периодически они брали себе помощников — таких насчитали шесть человек (все с 1983-го по 1990 год рождения).

Злоумышленники приезжали в Беларусь с территории Украины или России различным транспортом, в том числе общественным или взятым напрокат, а также приходили пешком. Они держались конспирации, не пользовались средствами связи, а для маскировки переодевались.


 
Теги: Гродно
 
 
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21 февраля милиционеры при силовой поддержке бойцов спецподразделения "Алмаз" задержали двух участников международной преступной группы с поличным после кражи из...
 
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