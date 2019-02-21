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пресс-служба УВД Миноблисполкома. Об этом сообщаетУВД Миноблисполкома.





По данным правоохранителей, злоумышленники устроили около 50 квартирных краж, отжимая окна ПВХ. Кражи происходили с июня 2018 года. Как правило, злоумышленники обворовывали квартиры на первых этажах домов, а также коттеджи. Они брали преимущественно деньги и ювелирные украшения. На первых вылазках не брезговали бижутерией, продуктами питания, косметикой, одеждой и обувью.





Деятельность злоумышленников распространялась буквально на все области страны. Больше всего пострадали Солигорск, Кобрин, Могилёв и Гродно





Первые "зацепки" получили гродненские криминалисты. Они выяснили, что воровством занимались гражданин Украины, ранее судимый за аналогичные преступления на родине, а также гражданин России. Периодически они брали себе помощников — таких насчитали шесть человек (все с 1983-го по 1990 год рождения).





Злоумышленники приезжали в Беларусь с территории Украины или России различным транспортом, в том числе общественным или взятым напрокат, а также приходили пешком. Они держались конспирации, не пользовались средствами связи, а для маскировки переодевались.



