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«Интрига пока сохраняется». Ермошина не раскрыла тайны «политической вакханалии»
Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина провела сегодня весьма странный вебинар.
Фото носит иллюстративный характер
Никаких тайн предстоящей «политической вакханалии» глава ЦИК не раскрыла:
"Какая-то из кампаний будет, естественно, в этом году, следующая - в 2020-м. Интрига пока сохраняется, никто не знает периоды, когда будут эти выборы, и какие выборы пройдут первыми".
Сама Лидия Ермошина склоняется к проведению одной из избирательных кампаний 1 декабря 2019 года, какой – сама не знает.
«Тайна будет открыта во время конституционного послания”, – надеется Ермошина, говоря о послании Лукашенко парламенту и народу, которое обычно делается в апреле.
Но, как всякий послушный исполнитель, ЦИК готовится сразу к двум избирательным кампаниям: "На всякий случай готовимся к двум кампаниям, чтобы быть готовыми к любым выборам".
Почему-то Лидия Ермошина разворотила старые, покрытые нафталином, идеи об изменении Конституции, на которых, казалось бы, Лукашенко поставил крест во время прошлогоднего послания народу и парламенту. Вопрос об изменениях в Конституцию не обсуждается, но наверняка “созревает в недрах политической элиты”.
“Я думаю, что этот вопрос созревает где-то в недрах нашей политической элиты”, – подчеркнула Л.Ермошина.
Очень странное мероприятие, которое не дало ответа ни на один волнующий вопрос.
Игорь Борисов: Медикам и милиции запретили отпуска в ноябре
- Насчет даты избирательной кампании косвенно знали уже все: милиции и медикам запретили отпуска в ноябре. Мы готовимся к парламентской кампании, - отметил Игорь Борисов.
Лидер «Грамады» считает, что упоминание изменений в Конституции, о которых Лукашенко говорил более года назад, тоже не случайно:
- Возможно, власти думают о новой редакции Конституции и референдуме. В любом случае надо подождать до 15 марта, послушаем, что Лукашенко скажет на 25-летие принятия Конституции. Однако нельзя исключать, что президентская кампания и конституционный референдум могут быть совмещены, - отмечает лидер партии.
Андрей Дмитриев: Мобилизовать и пообещать своим
- Сегодняшний вебинар, мне кажется, адресован не для широкой общественности, а для того, чтобы привести чиновников в чувство, начать подготовку к выборам.
Еще раз четко было сказано, что никаких изменений в избирательное законодательство до выборов не произойдет. Электронные карты округов, о которых говорила Ермошина, это хорошо, но означает, что все пройдет по-старому. Мне кажется, это послание аппарату, вертикали: готовьтесь к тому, что уже было.
Третий момент касается изменений в Конституцию. Не буду говорить, что выборы совместят с референдумом, но вполне возможно, что Лидия Михайловна говорила про изменения Конституции не обществу, а чиновникам, которые чего-то хотят от Лукашенко. А он таким образом обещает: давайте сначала проведем выборы, и тогда уже изменим Конституцию – вы получите свое. Изменения будут касаться неких гарантий чиновникам. Это обещание является предвыборным и адресовано аппарату: вы меня поддержите сейчас, а потом изменим Конституцию. Так, как захотите.
Судя по тому, как говорилось Ермошиной и что говорилось, не предназначалось для широкой публики, хотя и сказано публично. Народ – последняя аудитория, с которой сегодня общалась Лидия Ермошина; ничего нового она не сказала, кроме даты – 1 декабря. Но мы все понимаем, что эта дата совершенно ничего не означает.
Президент готовит послание народу и парламенту, мы понимаем, что оно может быть очень важным; с кем и о чем будет говорить президент – с чиновниками, с Россией, с кем?
Сегодняшний вебинар – мероприятие для своих с целью мобилизовать и пообещать.
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Председатель Центризбиркома Лидия Ермошина провела сегодня весьма странный вебинар.
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