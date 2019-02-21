«Интрига пока сохраняется». Ермошина не раскрыла тайны «политической вакханалии»

Никаких тайн предстоящей «политической вакханалии» глава ЦИК не раскрыла:

"Какая-то из кампаний будет, естественно, в этом году, следующая - в 2020-м. Интрига пока сохраняется, никто не знает периоды, когда будут эти выборы, и какие выборы пройдут первыми".

Сама Лидия Ермошина склоняется к проведению одной из избирательных кампаний 1 декабря 2019 года, какой – сама не знает.





«Тайна будет открыта во время конституционного послания”, – надеется Ермошина, говоря о послании Лукашенко парламенту и народу, которое обычно делается в апреле.

Но, как всякий послушный исполнитель, ЦИК готовится сразу к двум избирательным кампаниям: "На всякий случай готовимся к двум кампаниям, чтобы быть готовыми к любым выборам".





Почему-то Лидия Ермошина разворотила старые, покрытые нафталином, идеи об изменении Конституции, на которых, казалось бы, Лукашенко поставил крест во время прошлогоднего послания народу и парламенту. Вопрос об изменениях в Конституцию не обсуждается, но наверняка “созревает в недрах политической элиты”.

“Я думаю, что этот вопрос созревает где-то в недрах нашей политической элиты”, – подчеркнула Л.Ермошина.

Очень странное мероприятие, которое не дало ответа ни на один волнующий вопрос.





Игорь Борисов: Медикам и милиции запретили отпуска в ноябре





- Насчет даты избирательной кампании косвенно знали уже все: милиции и медикам запретили отпуска в ноябре. Мы готовимся к парламентской кампании, - отметил Игорь Борисов.

Лидер «Грамады» считает, что упоминание изменений в Конституции, о которых Лукашенко говорил более года назад, тоже не случайно:





- Возможно, власти думают о новой редакции Конституции и референдуме. В любом случае надо подождать до 15 марта, послушаем, что Лукашенко скажет на 25-летие принятия Конституции. Однако нельзя исключать, что президентская кампания и конституционный референдум могут быть совмещены, - отмечает лидер партии.





Андрей Дмитриев: Мобилизовать и пообещать своим





- Сегодняшний вебинар, мне кажется, адресован не для широкой общественности, а для того, чтобы привести чиновников в чувство, начать подготовку к выборам.

Еще раз четко было сказано, что никаких изменений в избирательное законодательство до выборов не произойдет. Электронные карты округов, о которых говорила Ермошина, это хорошо, но означает, что все пройдет по-старому. Мне кажется, это послание аппарату, вертикали: готовьтесь к тому, что уже было.





Третий момент касается изменений в Конституцию. Не буду говорить, что выборы совместят с референдумом, но вполне возможно, что Лидия Михайловна говорила про изменения Конституции не обществу, а чиновникам, которые чего-то хотят от Лукашенко. А он таким образом обещает: давайте сначала проведем выборы, и тогда уже изменим Конституцию – вы получите свое. Изменения будут касаться неких гарантий чиновникам. Это обещание является предвыборным и адресовано аппарату: вы меня поддержите сейчас, а потом изменим Конституцию. Так, как захотите.





Судя по тому, как говорилось Ермошиной и что говорилось, не предназначалось для широкой публики, хотя и сказано публично. Народ – последняя аудитория, с которой сегодня общалась Лидия Ермошина; ничего нового она не сказала, кроме даты – 1 декабря. Но мы все понимаем, что эта дата совершенно ничего не означает.

Президент готовит послание народу и парламенту, мы понимаем, что оно может быть очень важным; с кем и о чем будет говорить президент – с чиновниками, с Россией, с кем?





Сегодняшний вебинар – мероприятие для своих с целью мобилизовать и пообещать.



