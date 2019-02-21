Президента Молдовы предупредили о готовящемся на него покушении

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«Аргументы и факты в Молдове» , сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости». Организацией покушения занимается лидер демпартии Владимир Плахотнюк. Об этом говорится в письме анонимного источника, текст которого 22 февраля опубликоваликорреспондент агентства «Минск-Новости».





«Господин Президент, как мне стало известно из достоверных источников В. Плахотнюком готовится ваше убийство сразу после выборов. Основной его мотив состоит в обезглавливании фракции социалистов в будущем парламенте, а затем, путем шантажа и подкупа переманить депутатов социалистов к себе. Понимаю, что звучит это шокирующе, и тяжело верится, но, к сожалению, это так. Исполнителем должен стать одиночка с психическим заболеванием. По моим данным, человек уже отобран, и ему задним числом делают историю болезни. Он из криминального мира. Безусловно, вам это известно, но хочу еще раз акцентировать — вся ваша oxpaна и сопровождение буквально напичкана людьми Плх (Плахотнюка — прим. ред.). Вы сами знаете — этот человек не остановится ни перед чем, только бы сохраниться при власти. Но думаю, что придание гласности данным планам, как-то его остановит. Из вас хотят сделать молдавского Джона Кеннеди. Очень прошу со всей серьёзностью подойти к предоставленным мною сведениям».





Копия письма направлена послу США Дереку Хогану, послу ЕС Петеру Михалко и послу РФ Олегу Васнецову.





подтвердили , что «письмо настоящее», однако комментировать его отказались. В администрации президента Молдовы корреспонденту ТАСС, что «письмо настоящее», однако комментировать его отказались.





Молдова — парламентская республика. Проевропейские партии имеют в парламенте большинство, между депутатами и Додоном, назначенным президентом страны в 2016 году, постоянно возникают разногласия. За время президентства Конституционный суд страны пять раз отстранял Додона от исполнения обязанностей.









Парламентские выборы в Молдавии назначены на 24 февраля. По предварительным данным, за партию социалистов (ПСРМ) по партийным спискам готовы проголосовать 42,8 % опрошенных, за правый оппозиционный блок ACUM — 25 %, за правящую Демпартию — 19,3 %. Что касается выборов по одномандатным округам, то 26,1 % готовы голосовать за кандидатов от ПСРМ, 16,1 — за независимых кандидатов, 13,8 — за выдвиженцев блока ACUM, 12,3 — за демократов, 10,1 — за кандидатов от партии «Шор».







