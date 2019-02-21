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Восемь световых композиций с логотипом II Европейских игр установят в Минске к концу марта

22.02.2019 20:26 — Разное | Партизан  
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До 31 марта в столице планируют установить 8 световых фигур с эмблемой II Европейских игр.



Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил в Мингорисполкоме на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич.

– Фигуры будут установлены на въездах в город, у здания железнодорожного вокзала, – уточнил С. Гриневич.

Напомним, осенью 2018 г. «Мингорсвет» уже установил шар с логотипом II Европейских игр у Дворца спорта.


 
Теги: Минск
 
 
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До 31 марта в столице планируют установить 8 световых фигур с эмблемой II Европейских игр.
 
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