Восемь световых композиций с логотипом II Европейских игр установят в Минске к концу марта









передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил в Мингорисполкоме на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич. Об этом, каккорреспондент агентства «Минск-Новости», сообщил в Мингорисполкоме на заседании рабочей группы по вопросам благоустройства и содержания городских территорий директор УП «Мингорсвет» Славомир Гриневич.





– Фигуры будут установлены на въездах в город, у здания железнодорожного вокзала, – уточнил С. Гриневич.





Напомним, осенью 2018 г. «Мингорсвет» уже установил шар с логотипом II Европейских игр у Дворца спорта.



