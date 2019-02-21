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Восемь световых композиций с логотипом II Европейских игр установят в Минске к концу марта
До 31 марта в столице планируют установить 8 световых фигур с эмблемой II Европейских игр.
Об этом, как
– Фигуры будут установлены на въездах в город, у здания железнодорожного вокзала, – уточнил С. Гриневич.
Напомним, осенью 2018 г. «Мингорсвет» уже установил шар с логотипом II Европейских игр у Дворца спорта.
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До 31 марта в столице планируют установить 8 световых фигур с эмблемой II Европейских игр.
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