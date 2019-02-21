ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Лукашенко: «У меня есть чёткие границы, за которые я не могу переступить»

22.02.2019 21:37 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. 2019 год для Беларуси действительно знаковый. В середине марта будем отмечать 25 лет Конституции, нашего главного символа суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заявим о себе и на весь спортивный мир: уже летом примем Европейские игры. И ведь таких важных событий и дат с каждым годом все больше. Этим мы уж точно можем гордиться.

Александр Лукашенко: «У меня есть чёткие границы, за которые я не могу переступить»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Суверенитет и независимость – это самое большое достижение, которое мы сегодня имеем. И я горд и рад, что я первый Президент этой суверенной страны. И то, что мы создали вместе, – это самое большое достижение.

Знаете, когда начинают говорить: вот, Лукашенко там встречается с Путиным, Беларусь включат в состав России и прочее… Даже когда разговор об этом заходит, я задаю один-единственный вопрос. Скажите, вот вы кем бы были, если бы вам в жизни повезло создать и возглавить первое суверенное государство в истории нашего народа? Вы что, его похоронили бы собственными руками, включив в состав какой-то страны, не то Польши, не то России? Я на это никогда не пойду.

У меня есть четкие границы, за которые я не могу переступить. И самая главная граница – это оберегать (и прежде всего вашим умом, талантами, руками) суверенитет и независимость нашей страны.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 2019 год для Беларуси действительно знаковый. В середине марта будем отмечать 25 лет Конституции, нашего главного символа суверенитета, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чупа-чупс у Брэсце разбіў лабавую шыбу машыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

21.02.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика