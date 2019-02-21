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Александр Лукашенко: Надо не отставать в этом мире. Если отстанем, будем провинцией чьей-то

22.02.2019 21:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Современный мир меняется очень стремительно, а некоторые государства и вовсе «штормит» от конфликтов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ближний Восток, Африка, со словом «терроризм», к сожалению, не понаслышке знакомы европейские страны. Поэтому надо, чтобы мы могли уверенно противостоять этим явлениям. Не дать им перешагнуть наш порог. Любой ценой сохранить мир и согласие. А еще стабильность. Эту тему уже во время общения подняли и сами ребята. Речь зашла о дружественной нам Венесуэле.

Александр Лукашенко: Надо не отставать в этом мире. Если отстанем, будем провинцией чьей-то

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Уго Чавес был очень близким моим другом, и я ему тогда говорил о некоторых ошибках. Он часто советовался, приезжал к нам, в том числе в военном плане – как быть, что стоить, как строить.

Мы сели как-то, смотрю – он задумался (военным был, такой человек… болел за свою страну) и говорит: «Ты знаешь, что меня волнует?» Я говорю: «Что?» «У нас нет системы». Денег было много, нефть дорогая. Они закупили разные системы противовоздушной обороны, самолетов и прочего. «У нас нет системы». Я говорю: «Я почувствовал». То есть хаотично закупили, а школы нет, военных таких нет. Я говорю: «Слушайте, ребята – наш Генштаб – возьмите, поезжайте туда группой (и ученые, и практики), посмотрите Венесуэлу внимательно. И, исходя из условий, ситуации, разработайте план обороны Венесуэлы». Они им несколько томов вот таких разработали, мне докладывают в очередной визит.

Александр Лукашенко: Надо не отставать в этом мире. Если отстанем, будем провинцией чьей-то

И я Уго (спустя полтора года, по-моему, мы работали) говорю: «Я тебе бесплатно дарю вот это, самое дорогостоящее». У него глаза загорелись. То есть мы им создали систему обороны, и в эту систему вмонтировали то вооружение, которое закупили, а то, чего нет, надо было дозакупить. Все им расписали.

Помогал им и в экономике. Для военных мы городки строили, для гражданских. Наши поехали, спроектировали целый город. Мы возобновили производство линий, которые производят кирпич на «Строммашине» в Могилеве. Потом отвезли туда, построили кирпичный завод, построили тракторный завод, построили автомобильный завод.

Александр Лукашенко: Надо не отставать в этом мире. Если отстанем, будем провинцией чьей-то

Надо заниматься экономикой, это основа стабильности. Поэтому главное – не потерять стабильность, исходя из того, что творится во всем мире, и вот я вам говорю про Венесуэлу. Поэтому надо не отставать в этом мире. Если отстанем – все, будем провинцией чьей-то. Поэтому эти новые технологии, новые источники энергии – мы просто бежать за этим должны.

В таком «мировом» контексте встреча с курсантами Военной академии – дело действительно нужное. Ведь сегодняшние ученики уже завтра будут отвечать за обороноспособность нашей страны, защищать наших близких и родных, да и нас самих.
 
Теги: Могилев
 
 
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