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Путин: в мире еще долго не появится аналогов новейших российских вооружений

22.02.2019 21:09 — Разное | Интерфакс  
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Перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вы знаете, что первоочередное внимание мы уделяем оснащению войск новейшим оружием, современными средствами управления и связи. Наши перспективные образцы вооружений не имеют аналогов в мире, во всяком случае, пока не имеют и, я думаю, что еще долго не будут (иметь)", - сказал он в четверг в Большом Кремлевском дворце перед началом праздничного концерта в честь Дня защитника Отечества.

В.Путин отметил, что это результат системных, целенаправленных мер государства, огромной, напряженной работы ученых, конструкторов, оборонной промышленности. "Их уникальные достижения - основа успешного развития армии и флота на десятилетия вперед, а значит и безопасности и мира для России, нашего успешного, динамичного развития", - подчеркнул он.

 
 
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Перспективные образцы российских вооружений не имеют аналогов в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
 
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