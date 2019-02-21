В 10 торговых точках Минской области появятся системы интернет-витрин

В 2019 году специальной системой интернет-витрин планируют оснастить 10 торговых точек в Минской области, сообщили в Миноблисполкоме со ссылкой на пресс-секретаря Белкоопсоюза Татьяну Ляшкевич.

В магазинах установят сенсорные экраны, с помощью которых покупатели смогут выбрать на веб-сайте торговой сети различные непродовольственные товары.

К примеру, холодильник, компьютер или стиральную машину. Покупку доставят прямо к дому клиента. Всего в Беларуси подобными интернет-витринами оборудованы 20 объектов райпо (одно из них в Любани).