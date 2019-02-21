Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

Вчера в 14-м корпусе БГСХА прошел открытый диалог представителей власти, организаций района с жителями нескольких домов по проспекту Интернациональный, во дворе которых началось строительство новой пятиэтажки. Инициатором встречи выступил заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко. Он отметил, что это лучшая возможность дать полное разъяснение по объекту, выслушать вопросы людей и на них ответить.





Андрей Камко привел статистические данные по количеству состоящих на очереди по улучшению жилищных условий. Всего их в районе 2147 человек, из них 1478 в городе. В списке нуждающихся в жилье — 143 многодетные семьи. Площадки под строительство берутся те, которые предусмотрены генпланом. Одна из них и была по проспекту Интернациональный. Андрей Леонидович рассказал о процессе утверждения площадки, результатах всех проверок и согласований.





Возникает вопрос: почему новые жилые объекты в микрорайонах в рамках уплотнения жилфонда вызывают бурю эмоций у населения тогда, когда уже начинают готовить выделенную площадку и приезжает техника? Кто-то скажет — нас никто до этого не информировал. Однако с этим трудно согласиться. Ведь прежде чем утвердить новое место строительства, райисполком на сайте и на страницах районной газеты сообщил о плановом объекте, его разработке, к тому же дал определенное время для того, чтобы любой желающий высказал свое мнение в поддержку стройкомпании или привел аргументированные доводы против.

Как отметил Андрей Камко, общественное обсуждение проходило с 16 мая по 9 июня 2018 года, и никто в райисполком не обратился. Если бы кто-нибудь пришел с замечанием или с предложением, то это обращение было бы принято, рассмотрено, даны ответы и разъяснения.





Вопросов во время встречи от жителей звучало много: и в адрес руководства Управления капитальным строительством Горецкого района, и представителей «Коммунальника». Ответы по всем острым моментам были даны сразу развернутые.





Заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников уверил, что объект не будет сдан до тех пор, пока не сделают всю инфраструктуру (детскую площадку, парковку). Присутствующим подробно рассказали о плане застройки сотрудники Проектного бюро «Дельта» ЧУПП «Прометей».

В конце встречи многие вопросы были разъяснены. Было найдено понимание со стороны жильцов.

Валерия Дроздовская, фото автора