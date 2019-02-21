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Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

22.02.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Вчера в 14-м корпусе БГСХА прошел открытый диалог представителей власти, организаций района с жителями нескольких домов по проспекту Интернациональный, во дворе которых началось строительство новой пятиэтажки. Инициатором встречи выступил заместитель председателя райисполкома по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Андрей Камко. Он отметил, что это лучшая возможность дать полное разъяснение по объекту, выслушать вопросы людей и на них ответить.

 

Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

 

Андрей Камко привел статистические данные по количеству состоящих на очереди по улучшению жилищных условий. Всего их в районе 2147 человек, из них 1478 в городе. В списке нуждающихся в жилье — 143 многодетные семьи. Площадки под строительство берутся те, которые предусмотрены генпланом. Одна из них и была по проспекту Интернациональный. Андрей Леонидович рассказал о процессе утверждения площадки, результатах всех проверок и согласований.

 

Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

 

Возникает вопрос: почему новые жилые объекты в микрорайонах в рамках уплотнения жилфонда вызывают бурю эмоций у населения тогда, когда уже начинают готовить выделенную площадку и приезжает техника? Кто-то скажет — нас никто до этого не информировал. Однако с этим трудно согласиться. Ведь прежде чем утвердить новое место строительства, райисполком на сайте и на страницах районной газеты сообщил о плановом объекте, его разработке, к тому же дал определенное время для того, чтобы любой желающий высказал свое мнение в поддержку стройкомпании или привел аргументированные доводы против.

Как отметил Андрей Камко, общественное обсуждение проходило с 16 мая по 9 июня 2018 года, и никто в райисполком не обратился. Если бы кто-нибудь пришел с замечанием или с предложением, то это обращение было бы принято, рассмотрено, даны ответы и разъяснения.

 

Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

 

Вопросов во время встречи от жителей звучало много: и в адрес руководства Управления капитальным строительством Горецкого района, и представителей  «Коммунальника». Ответы по всем острым моментам были даны сразу развернутые.

 

Стройку на проспекте Интернациональный обсудили с населением

 

Заместитель председателя райисполкома Сергей Прудников уверил, что объект не будет сдан до тех пор, пока не сделают всю инфраструктуру (детскую площадку, парковку). Присутствующим подробно рассказали о плане застройки сотрудники Проектного бюро «Дельта» ЧУПП «Прометей».

В конце встречи многие вопросы были разъяснены. Было найдено понимание со стороны жильцов.

Валерия Дроздовская, фото автора

 


 
 
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  Вчера в 14-м корпусе БГСХА прошел открытый диалог представителей власти, организаций района с жителями нескольких домов по проспекту Интернациональный, во дворе...
 
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