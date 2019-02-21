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Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу

22.02.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вторая жизнь. В Минской области 43 пустующих помещения могут отдать под бизнес, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу

Притом на безвозмездной основе. Главное требование – создать новые рабочие места, придать новую жизнь помещениям. Среди них – здания бывших школ, мастерских, бань, котельных, овощехранилища.

Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу

Притом не все помещения требуют существенного ремонта. Кстати, в 2017 году новых хозяев нашли примерно 100 объектов.

Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу

Более 40 пустующих помещений в Минской области могут безвозмездно передать бизнесу
 
 
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Новости Беларуси. Вторая жизнь. В Минской области 43 пустующих помещения могут отдать под бизнес, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Притом на безвозмездной...
 
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