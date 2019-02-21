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Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек

22.02.2019 23:00 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Крупках. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек

Возгорание произошло в кирпичном доме, огонь повредил кровлю и стены. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек

За сутки на территории Минской области произошло шесть пожаров. В районе на пожаре в жилом доме сотрудники МЧС спасли двух человек, эвакуировали пятерых. Из них – четверо детей. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Пожар в частном доме в Крупках. Погиб один человек
 
 
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Новости Беларуси. Один человек погиб во время пожара в Крупках. Его личность сейчас устанавливается, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Возгорание произошло...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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