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Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой
Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Именно так называется выставка художественного текстиля молодого дизайнера Христины Высоцкой. В экспозиции – около 30 работ. Здесь представлены как абстрактные арт-объекты, так и картины в технике батик и гобелены. Никакой серости – только яркие цвета.
Татьяна Кирилова, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Зарядиться позитивом можно до 9 марта. Кстати, посетителям предлагают принять участие в конкурсе: нужно сфотографироваться с любой работой на выставке и выложить ее в социальную сеть со ссылкой на автора. Всех участников ждут приятные сюрпризы.
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Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Именно...
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