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Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

22.02.2019 22:57 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Именно так называется выставка художественного текстиля молодого дизайнера Христины Высоцкой. В экспозиции – около 30 работ. Здесь представлены как абстрактные арт-объекты, так и картины в технике батик и гобелены. Никакой серости – только яркие цвета.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Татьяна Кирилова, заведующая отделом галерейно-выставочной деятельности Борисовской центральной районной библиотеки имени Ивана Колодеева:
Это ее впечатления о поездках по Италии. Она очень любит Италию, владеет итальянским языком, поэтому впечатлениями поделилась с нами, белорусами, чтобы мы ощутили теплоту и вдохновение, поняли, что весна уже скоро. Борисовчане оценили эту выставку: на нее идут, пишут прекрасные отзывы.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Зарядиться позитивом можно до 9 марта. Кстати, посетителям предлагают принять участие в конкурсе: нужно сфотографироваться с любой работой на выставке и выложить ее в социальную сеть со ссылкой на автора. Всех участников ждут приятные сюрпризы.

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой

Лекарство от меланхолии. В Борисове представили выставку художественного текстиля Христины Высоцкой
 
 
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Новости Беларуси. Настоящее лекарство от меланхолии представили в Борисовской центральной районной библиотеке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Именно...
 
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
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