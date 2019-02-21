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«Нельзя загубить то, что здесь задумано». Репортаж о визите Президента Беларуси в Военную академию
Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и преподавателями Военной академии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В преддверии Дня защитников Отечества глава государства ознакомился с ходом подготовки специалистов новейшего профиля в элитном вузе. Президенту, в частности, показали, как обучают военнослужащих новой IT-роты. Подробности в репортаже Виктории Ходосок.
Виктория Ходосок, СТВ:
Военную академию Александр Лукашенко, что символично, посетил накануне Дня защитников Отечества. Ведь здесь растят тех, кто в будущем составит профессиональную основу национальной безопасности. И в условиях современных реалий – затяжных военных конфликтов и беспощадных войн – готовыми быть нужно к любому повороту событий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Зал военной славы Беларуси в академии создали несколько лет назад. Экспозицию с тысячелетними событиями представили главе государства. У него как у историка рассказ курсантов вызвал неподдельный интерес. При этом Александр Лукашенко обратил внимание: факт должен оставаться фактом – историю не нужно переписывать в угоду политике.
Успел Президент заодно пообщаться и с курсантами академии, хоть и главная встреча была еще впереди. Спросил про учебу и, конечно, про будущее.
– Ты кем будешь?
Показали Президенту и как устроено новое элитное и пока единственное в стране подразделение – рота информационных технологий, совместный проект Министерства обороны и ПВТ. У айтишников в берцах
Его отобрали из сотен желающих дипломированных специалистов. Служить в информационную роту инженер-программист Артем Шушкевич пришел после двух лет работы в IT-компании. Он, как и его сослуживцы, «заточен» на результат: навыки рядовой применяет в разработке специального веб-приложения – безусловно, на пользу вооруженных сил.
Артем Шушкевич, военнослужащий роты информационных технологий Военной академии Беларуси:
Внедрение IT в военное дело – сегодня общемировая практика. Ставки не только на огневую мощь, но и молниеносную достоверную информацию. «Боевой потенциал» технологий сложно недооценить. Один аргумент: на вооружении армии есть образцы, в принципе не способные работать без контроля умных компьютерных систем.
Дмитрий Сахарук, исполняющий обязанности заместителя начальника Военной академии Беларуси по научной работе:
У нас, на мой взгляд, наиболее верное решение. Мы пошли самым коротким, прямым путем – отбором таких специалистов из лиц, подлежащих призыву на срочную военную службу и созданием роты информационных технологий.
Но Александр Лукашенко отметил: нам обязательно нужен результат. Работать следует на уровне Парка высоких технологий, и даже лучше.
Александр Лукашенко:
И то, что они на экспорт продадут, для начала, чтобы их заинтересовать, налоги уплатили – деньги пусть забирают. Надо всячески делать все для того, чтобы не погибла эта идея в зародыше.
Зачет айтишники получат в конце службы. За это время каждый рядовой должен будет себя проявить. В свою очередь, это станет показателем, правильно ли поступили, создав такое подразделение нового поколения.
11 факультетов, 39 специальностей, при этом конкурс на некоторые доходит до 10 человек на место. Что и говорить, Военная академия – это уже бренд. С элитой нашей национальной армии уже после знакомства с вузом встретился Президент. Курсанты, слушатели, профессорско-преподавательский состав – всего около 90 человек. Выбранная аудитория едва ли вместила всех желающих.
Александр Лукашенко признался: увиденным доволен. Обучение на высоком уровне, главное – не забывать о практикоориентированности. А еще о том, что сегодняшняя армия – это высокотехнологичное оборудование и высокоточное оружие, которые наверняка позволят противостоять внешним вызовам и угрозам.
Еще в начале разговора Александр Лукашенко рассказал, почему все-таки было принято решение о создании своей Военной академии.
Александр Лукашенко:
Я помню, был период в России, когда наших ребят в Академии Генштаба и других академиях просто отодвинули на задний план и обучали вместе с иностранцами. Я говорю: «Нет, так не пойдет. Тогда мы вообще не будем к вам посылать людей, и вы будете просто позорники». Они нас вернули к обучению в основной состав, там, где обучают своих.
Копья ломались особенно при создании этой академии. Я раз подошел к этому вопросу, второй раз, а потом думаю: нет, будем своих готовить. Создадим свою академию.
Как видим, не прогадали. Сегодня материально-техническая база академии на высшем уровне. Не обходимся и без ноу-хау – чего только стоит первая на постсоветском пространстве IT-рота.
Умение принимать грамотные решения и брать на себя ответственность – одни из главных качеств хорошего руководителя, причем любого уровня. Но и это далеко не все. Своим мнением с ребятами поделится наш Президент.
Александр Лукашенко:
Если бы я вам рассказал, как я боролся, будучи офицером, с дедовщиной, вы бы ахнули. Но я добился того, что в роте была железная дисциплина. Вот без дисциплины ничего не сделаем. Но все должно быть по-мужски, и в основе должна лежать справедливость.
Общение получилось конструктивным и очень теплым. А главное, неформальным. На память главе государства вручили подарок. В свою очередь Александр Лукашенко пожелал мужества и поблагодарил за профессионализм.
Самое главное – чтобы наши будущие защитники, сегодняшние курсанты и слушатели Военной академии, никогда не забывали такие слова, как «честь» и «долг». Они ли не самые важные накануне такого значимого и по-настоящему мужского праздника – 23 февраля?
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Новости Беларуси. Беларусь не отступит от реализации мирной внешней политики. Об этом заявил Александр Лукашенко во время встречи с курсантами, слушателями и...
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