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Барометр профессий - 2019. Спрос на трактористов упал, зато юристы стали более востребованными

22.02.2019 23:41 — Разное | Tut.by  
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Службы занятости составили прогноз, какие специалисты будут более-менее востребованы в Минске в этом году. Оказалось, что в прошлом году на некоторые специальности спрос был выше, чем прогнозируется в нынешнем. Начальник отдела рынка труда управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Светлана Леончик рассказала, кому в этом году устроиться на работу будет проще, а кому сложнее.


ain.ua

Выводы о востребованности специальностей сделаны на основе анализа ситуации на рынке труда, сложившейся сейчас, и опроса столичных предприятий и компаний различных сфер экономики. Из полученных данных минская служба занятости составила барометр профессий на 2019 год. По мнению специалистов, он пригодится молодежи при выборе будущей карьеры. Также он будет полезен для организации обучающих программ для взрослых.

Кстати, в прошлом году барометр с прогнозами тоже составляли. По словам представителей службы занятости Минска, он практически полностью подтвердился.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Если нынешний прогноз сравнить с барометром возможности трудоустройства на 2018 год, то значительных изменений нет. По-прежнему в числе наименее востребованных профессий дизайнер, модельер, психолог, эколог, лифтер. В прошлом году в этот список входили еще юрист и экономист. Сейчас спрос на этих специалистов увеличился.

Среди самых востребованных специальностей, как и в 2018-м, медсестра, фармацевт, фельдшер, врач-специалист, провизор, инструктор по лечебной физкультуре, воспитатель дошкольного образования, инженер, инженер-электроник, инженер-программист, администратор баз данных.

Среди востребованных специалистов был еще рентгенолаборант и преподаватель. В числе рабочих специальностей — арматурщик, бетонщик, монтажник, крановщик, каменщик, плотник, маляр, повар, сварщик, продавец, водитель автомобиля. Тракторист и швея уже не так востребованы в этом году.

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Теги: Минск
 
 
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Мы узнали, какие специалисты самые востребованные на рынке труда в Минске, а какие не в цене.
 
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