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Стали известны даты матчей четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси

22.02.2019 21:33 — Разное | Tut.by  
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Белорусская федерация футбола утвердила даты проведения матчей ¼ финала Кубка Беларуси. Первые игры пройдут 9 марта.

На этой стадии играют шесть команд высшей лиги и две команды из первой.

Финал пройдет в Витебске 26 мая.

Футбольный сезон в Беларуси начнется матчем за Суперкубок 2 марта. За первый трофей сразятся футболисты БАТЭ и брестского «Динамо».

Игра пройдет в Минске, все билеты уже проданы.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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На этой стадии играют шесть команд высшей лиги и две команды из первой.
 
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