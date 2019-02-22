|
Стали известны даты матчей четвертьфинальной стадии Кубка Беларуси
Белорусская федерация футбола утвердила даты проведения матчей ¼ финала Кубка Беларуси. Первые игры пройдут 9 марта.
На этой стадии играют шесть команд высшей лиги и две команды из первой.
Финал пройдет в Витебске 26 мая.
Футбольный сезон в Беларуси начнется матчем за Суперкубок 2 марта. За первый трофей сразятся футболисты БАТЭ и брестского «Динамо».
Игра пройдет в Минске, все билеты уже проданы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На этой стадии играют шесть команд высшей лиги и две команды из первой.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)