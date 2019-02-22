30 лидских автобусов «Неман» будут перевозить участников II Европейских игр в Минске





Автобусы среднего класса «Неман-4202» на 28 мест будут выпущены специально к Европейским играм в туристической комплектации с максимальным количеством опций. На них установлен двигатель автомобильного класса Iveko.

Прямо с конвейера автосборочного производства «Неман» ОАО «Минский завод колесных тягачей» по 10 единиц автобусов Неман-4202» получат Минсктранс и Минскоблавтотранс, еще по два автобуса отправят в каждую область страны. Автобусы предназначены для перевозки участников и гостей игр, после игр они вернутся на автопредприятия.