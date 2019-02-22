Леонид Купридо: «В армии после первого марш-броска жить не хотелось. Но именно там научился разбираться в людях»

«ДЛЯ СЕРИАЛА «СОЛДАТЫ» МНОГОЕ ВЗЯЛИ ИЗ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЙ»





- У юмора есть такая разновидность как армейский?





- Есть армия - есть армейский юмор, есть рыбалка - есть рыбацкий юмор, и так далее. Служба - вещь нелегкая. Люди, попадая в сложную ситуацию, стараются смягчить ее юмором. В армию приходят ребята 18 - 19 лет, возраст, когда хочется пошутить. Хотя не всегда до шуток.





- Одно из определений юмора - интеллектуальная способность подмечать в явлениях их комичные, смешные стороны; чувство юмора связано с умением субъекта обнаруживать противоречия в окружающем мире. В армии противоречий, кажется, много…





- Безусловно. Любой гражданский человек, попадающий в армию, где свой распорядок, все по уставу, сталкивается с противоречивыми вещами. Это не укладывается в его гражданском мозгу, может становиться поводом для шуток. Местами бывают в армии и перегибы, которые вызывают недоумение. Но это все от безделья. В родах войск, где много боевой подготовки, там не до глупостей и противоречий меньше.





- Что у вас вызывало недоумение, когда попали в армию?





- Я служил еще во времена СССР и попал в очень серьезные войска: спецназ ГРУ в Печорах (Псковская область на границе с Эстонией). В учебке мне было не до противоречий. Вечером надо было добраться до койки, лечь и уснуть. Нас гоняли практически 24 часа в сутки, мы спали как зомби. Там было не до смеха, шла напряженная боевая учеба, нас готовили для отправки в Афганистан. За месяц до завершения учебки, начался вывод войск, нам сказали, что мы туда не попадем. А из нас делали «рэксов», цепных псов, солдат, которые будут выполнять боевую задачу. Тогда юмора было меньше всего.





- Ваши чувства, когда сообщили, что не надо будет лететь в Афганистан?





- Если честно, то перекрестился и выдохнул. Хотя если бы было суждено туда пойти - пошел бы.





- Какие были нагрузки в учебке?





- Очень серьезные. Физическая подготовка, рукопашный бой, воздушно-десантная подготовка (каждый день собирали и разбирали купола парашютов), изучали вооружения иностранных армий, минно-подрывное дело, СЭС (все, что касается радиопередач). Суток на все это не хватало. А еще стрельбы, марш-броски - как дневные, так и ночные. Было тяжело, жить не хотелось. Но потом по жизни это пригодилось.





- Марш-броски в полном обмундировании?





- С полной выкладкой. У нас еще были автоматы АКМС калибра 7,62, весили 5,45 кг, больше, чем АКС74У, АКМ. Моя специальность - разведчик-радист, на мне еще была рация 10 кг, плюс зарядные пояса, плюс РД (рюкзак-десантника). В общем, ноша не самая легкая. А нормативы никто не отменял. Когда я побежал в первый раз, думал, что моя жизнь на этом закончится. Хотя до армии серьезно занимался спортом, считал себя подготовленным. А тут такие нагрузки - пришлось ковать себя по-новому.





- Что было дальше, когда закончился вывод войск?





- После учебки нас разбросали по бригадам. В мирное время спецназовец должен служить там, откуда он родом - похож на местного жителя и может вести разведывательную деятельность в пользу свой страны. Я полтора года отслужил в 5-й разведывательной бригаде специального назначения в Марьиной Горке. Часто ее называют «пятерочка».









Армия Леониду Купридо помогла разбираться в людях и закалила физически. Фото: личный архив





- Там было попроще, чем в учебке?





- Туда пришел закаленным, там началась служба, нагрузки были не в диковинку. Там были и увольнения, даже в КВН умудрялись играть по большим праздникам. Со многими и по сей день созваниваемся на день ВДВ, а ведь дембель был в 1988 году.





- Известная присказка: в армии нет КВН, потому что веселые сидят на гауптвахте, а находчивые - дома. С первой частью на своем опыте часто сталкивались? Если не на своей шкуре, то видя со стороны.





- Когда я служил, гауптвахта была, но я, к своему счастью, не дал повода, чтобы меня туда определили: не нарушал или делал так, чтобы меня за руку не ловили. Я был сержантом, заместителем командира взвода, парашютист-отличник. Что касается гауптвахты, то не дай бог туда попасть. Там проштрафившегося наказывают и морально, и физически. Арестованного выводит часовой с автоматом, работу дают самую черную - например, почистить гарнизонный туалет, часовой еще подгоняет. В общем, там кавээном не пахнет, там другие запахи.





- За какие залеты туда могли попасть?





- Самоволка. За это могли дать наряды вне очереди или несколько суток гауптвахты. Невыполнение приказа - за это гауптвахта еще не худший вариант, ведь можно и под трибунал попасть (смотря какой приказ не выполнен).





- Кто-то скажет, что такие подходы негуманны.





- Армия существует на несколько веков дольше, чем мы с вами. Там важна железная дисциплина, какими методами она наводится - вопрос внутренний. Если гауптвахта существовала - значит, была необходима. Другое дело, как начальники пользовались своими полномочиями. Просто иногда на некоторых военнослужащих другие меры пресечения не действовали. У многих на гауптвахте мозги вставали на место.





За вождение в нетрезвом виде могут дать 10 суток ареста. Гуманно это? Я считаю, все правильно, допустимо вплоть до пожизненного лишения прав, уголовной ответственности. Пьяный за рулем - потенциальный убийца.





- Какие типичные армейские шутки, ситуации?





- Они, как правило, крайне примитивны и содержат энергетически заряженную лексику. Поэтому пересказывать их будет глупо. Без мата в армии обойтись очень сложно, он там применяется налево и направо.





Но есть любопытный случай из жизни. Его мне рассказывал продюсер сериала «Солдаты», он служил в Бресте , будучи капитаном артиллерийских войск. Однажды в советские времена они приехали на полигон. Там, разумеется, учения, стреляют из орудий, выполняют задачи: поразить объект. На входе висит огромный красный плакат, где написано: «Наша цель - коммунизм». Мой товарищ прочитал и подошел к полковнику: «Вы понимаете, что в этом плакате двойной смысл?» Половник подумал и говорит: «Ты кому-нибудь об этом говорил? Нет? Ну вот и не говори!»





- Наверное, часто устраивали розыгрыши. Порой они могут быть обидными и не каждый поймет.





- На бытовом уровне могли быть какие-нибудь мелочи - похохотали и забыли. У кого-то стоял сок, его вылили и налили воды. Тогда это казалось смешным. Если кто-то сильно храпел, то поднимали молодого солдата, давали ему подушку и говорили: «Убей тигра!» Он не понимал: «Какого тигра». Тогда объясняли: «Ты не слышишь? Рычит же!»





- По крайней мере, семь лет назад в армии «охота на тигра» тоже была.





- Это как детские анекдоты. Когда мои дети, будучи маленькими, начинали мне их рассказывать, то понимал, что я эти анекдоты слышал в таком же возрасте, они никуда не исчезли, а находятся в этой среде. То же самое в армейской среде. В разных родах войск вещи могут называться по-разному. Выставить людей, которые из окна смотрели, не идет ли командир части, у нас называли «выставить поляну». У кого-то это называли «на стреме». Еще у нас говорили не «чипок» (магазин-буфет в армейской столовой. - Ред.), а «булдырь».





- Выражения типа «копать от забора до обеда» - отражение тех самых противоречий?





- Таких фраз много, но никто не знает, кто и как их придумал: в армии или на гражданке. Например, «Вот вы сейчас матом ругаетесь, а потом этими руками будете хлеб брать», «Вы тут сидите, а там Родину снегом заносит», «Если вы, гражданские, такие умные, то почему тогда строем не ходите?» Или еще: «Эй, вы трое, ну-ка оба ко мне. Что ты смотришь? Я тебе говорю!»





«КАКОЙ-ТО ТЫ ХИТРОВЫШМАРГАННЫЙ»





- Писать сценарий к сериалу «Солдаты» было легко? Что перенесли в сериал из своего опыта?





- Любая творческая работа это предполагает. И я, и наш продюсер Слава Муругов многие ситуации взяли из армейского опыта. Многие герои сериала - собирательные образы, но есть и реальные прототипы. Мне потом сослуживцы звонили: «Узнал в герое сериала того парня». Но самое интересно, что писали люди, которые служили в других войсковых частях бывшего СССР и в этих персонажах тоже узнавали своих сослуживцев: «Вот у меня был точно такой же прапорщик Шматко».





У меня командиром роты был старший лейтенант Шматенко, в сериале для прапорщика хотели оставить такую же фамилию, но в итоге сделали производную от нее - Шматко. Из жизни ситуаций взято было очень много, даже сюжетные линии исходя из этого прописали. Командир взвода Смальков списан с реального офицера, как он представлялся дежурному по части, как проверяли на плацу готовность караула. Например, фраза: «Рота, равняйсь! Смирно! Завтра внезапно в 4 часа утра будет объявлена боевая тревога».













Леонид Купридо написал сценарии для таких фильмов и сериалов, как «Солдаты», «Маргоша», «Папины дочки», «Молодежка», «Жизнь после жизни», «Туман». Фото: vk.com/tvigraby





- Наверняка, есть такие армейские ситуации, которые без крепкого словца не расскажешь. Но на экран такое не пустишь. Как выкручивались?





- Русский язык богатый, как-то справлялись. Вместо известного адреса можно сказать: «Иди на хрен», сейчас это допускается. Есть слово гребаный. Или так делали реплики: «Вот смотрю на тебя, Соколов, и понимаю, какой-то ты хитровышмарганный».





- Изящно.





- Или еще. Сержант говорит рядовому Кабанову: «Это как понимать, твою ...?» Вроде не сказал все, но эмоция передается. Находили речевые обороты, чтобы передавать армейский сленг, и народ это чутко понимал. Можно отметить, что сейчас в фильмах про войну бывают ситуации, когда герои ругаются матом, и ты понимаешь, что другое слово вставить невозможно. Например, когда в «9-й рота» парень уснул на посту.





- Знаю, что актеры сериала благодарили вас - после сериала они стали популярными.





- Сериал принес популярность очень многим актерам. Со многими встречался в поезде Минск - Москва, люди благодарили за интересную работу, которая принесла популярность. Роль прапорщика Шматко стала визитной карточкой для Алексея Маклакова. Он даже рассказывал, что как-то во Владивостоке стоял на палубе прогулочного катера, рядом проходил патрульный корабль, и капитан отдал приказ команде построиться и отдать прапорщику Шматко воинское приветствие. Алексей Константинович признался, что чуть не лопнул от гордости, и сказал, какую большую работу мы сделали.





- Военные люди не обижались, мол, армия - серьезное дело, а вы как цирк показываете?





- Бывали подобные мнения. Но у меня встречный вопрос: а вы хотите показать армию со всеми трудностями? Я уже говорил, что такое войска. Если это боевая часть, то напряженный труд, пот, иногда кровь. Показать, как люди возятся в грязи, прыгают, харкают? У нас и так хватает неурядиц в жизни, давайте это еще и с экрана выльем на людей? Мы хотели внести позитив, чтобы человек повеселился, местами взгрустнул, но не более того. Ведь и человеческая память так устроена, что оставляет самое хорошее и веселое. Поэтому все показали так. Понятно, что в какой-то степени это сказка, но люди хотят этого. К тому же там многое из реальной жизни. Поклонников сериала гораздо больше.





- В КВН шутили на сцене про армию?





- Естественно. В КВН много шуток на армейскую тематику. Одна из моих любимых: на посту часовой, чтобы не заснуть, стрелял себе в ноги.





Кстати, был случай. В Минске случайно встретился с офицером. Спрашивает: «Извините, вы служили в такой-то роте?» Я отвечаю, что да. Он продолжает: «Тогда вы, наверное, знаете подполковника Шматенко». Я говорю, что знаю. В итоге выяснилось, что он просил мне передать шеврон с надписью «Спецназ» и изображением пасти волка. При передаче подарка офицер пояснил: «Подполковник оторвал это от своей парадки и просил передать. И еще просил передать: «Напомни, кто его в КВН научил играть!»





- Как бы объяснили ребенку фразу «Кто в армии служил, то в цирке не смеется»? И согласны ли с этим утверждением?





- Это дурацкая фраза. Еще говорят: «Чем больше в армии дубов, тем крепче наша оборона». Анекдоты: прапорщик прислонился к стене - с другой стороны не могли вбить гроздь. Это собирательные образы. Есть куча анекдотов про тещу, но с кем ни поговорю - у всех теща шикарная женщина. Так и с образом прапорщика и этими фразами - мы заложники стереотипов.





Я не согласен с этим. На мой взгляд, это применимо к тем частям, где не было боевой учебы, а красили траву, таскали доски, чинили заборы. Но для меня эта фраза пустая. Поверь, у нас много умных, талантливых офицеров, которые на своем месте и способны в любой момент выполнить любую задачу. Вот у меня был старшина, боевой прапорщик: два ордена Красной Звезды, воевал в Кандагаре, мог дать дельный совет в любой ситуации, по сей день его вспоминаем. В армии все гораздо глубже и интереснее, хотя всякого хватает.





«НА СВОЕ 50-ЛЕТИЕ Я ОТЖАЛСЯ 50 РАЗ»





- Что вам дала служба в армии?





- Очень много. Специальность - радист первого класса. Я почувствовал себя мужчиной, научился разбираться в людях, в экстремальных ситуациях парни раскрываются по-разному. Благодарен армии за свои физические кондиции, это и сейчас помогает. На свое 50-летие я отжался 50 раз, на 51-й день рождения - 51 раз. В июле планирую отжаться 52 раза. Подтягиваюсь и отжимаюсь на брусьях и при нынешних антропометрических данных выполняю спецназовский норматив. Узнал многих хороших людей.





Пользуясь, случаем, поздравляю всех, кто имел и будет иметь отношение к Вооруженным силам. Всем мирного неба над головой, и чтобы армейские навыки нам не пригодились.



