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В честь 23 февраля "Юность" сыграет в форме "милитари"

22.02.2019 21:30 — Разное | Интерфакс  
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Минская "Юность" в честь дня защитника отечества приготовила тематические джерси, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.

В честь 23 февраля "Юность" сыграет в форме "милитари"
23 февраля подопечные Михаила Захарова в очередном туре чемпионата Беларуси сыграют против молодечненского "Динамо", которое ведет борьбу за третье место.

"Юность" досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сразится с молодежной командой.

Матч начнется на "Чижовка-Арене" в 13.00.

 
 
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Минская "Юность" в честь дня защитника отечества приготовила тематические джерси, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
 
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