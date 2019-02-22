Минская "Юность" в честь дня защитника отечества приготовила тематические джерси, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.



23 февраля подопечные Михаила Захарова в очередном туре чемпионата Беларуси сыграют против молодечненского "Динамо", которое ведет борьбу за третье место.

"Юность" досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сразится с молодежной командой.

Матч начнется на "Чижовка-Арене" в 13.00.