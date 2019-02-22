|
В честь 23 февраля "Юность" сыграет в форме "милитари"
Минская "Юность" в честь дня защитника отечества приготовила тематические джерси,
"Юность" досрочно обеспечила себе победу в регулярном чемпионате и в первом раунде плей-офф сразится с молодежной командой.
Матч начнется на "Чижовка-Арене" в 13.00.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Минская "Юность" в честь дня защитника отечества приготовила тематические джерси, сообщили в Федерации хоккея Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)