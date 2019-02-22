ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

22.02.2019 23:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Новости Беларуси. Невероятные приключения британца в Беларуси продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Автор романа-путеводителя по нашей стране Найджел Робертс, который открыл тайны Полесья и красоты Минска англоязычному миру, в 2019 году планирует рассказать о своих отношениях к Беларуси самим белорусам.

Предложат ли Беларуси вступить в ЕС и почему британский юрист написал путеводитель по Синеокой – специальный репортаж из Лондона

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Нашу страну он уже давно считает второй родиной, и не зря. За последние 18 лет Беларусь он посетил 35 раз.

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Найджел Робертс, писатель (Великобритания)
Это Найджел Робертс! Большой привет из Великобритании всем моим друзьям Беларуси! Как вы знаете, я автор четырехтомника туристического гида по Беларуси. Четвертый том был опубликован еще в октябре и очень неплохо продается. Я вернусь в Беларусь уже в июне для того, чтобы посетить мои любимые уголки Беларуси с концертно-литературной программой. До встречи, дорогие друзья.

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Предстоящая путешествие пройдет под аккомпанемент сразу нескольких музыкальных коллективов. Концертную программу с самыми узнаваемыми белорусскими мелодиями уже репетируют эстрадно-симфонический оркестр Гомельской филармонии и коллектив «Славянская песня».

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

Максим Марквальд, директор Гомельской областной филармонии:
Проект так и называется «Моя вторая родина». Его путешествия, любовь к этой стране. Мы совместно обсудили такие моменты, чтобы это был не просто рассказ, презентация книги, а было музыкальное сопровождение, будто бы музыкальная экранизация этих картинок и рассказов. В книге описывается наша веска. Почему-то его тянет к простоте, этническим истокам. Постараемся чем-то удивить, а где-то и помочь.

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране

С момента выхода первой книги Найджела Робертса о Беларуси прошло уже более 10 лет. Путеводитель за это время разросся до четырех томов. Общий тираж книг исчисляется миллионами экземпляров. В 2019 году впервые свет увидит русскоязычная версия издания. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Невероятные приключения британца в Беларуси продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор романа-путеводителя по нашей...
 
Новости дня
Новости разные
 
Барометр профессий - 2019. Спрос на трактористов упал, зато юристы стали более востребованными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.02.2019
Вороновская газета
Полымя
Голас Касцюкоушчыны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика