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Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране
Новости Беларуси. Невероятные приключения британца в Беларуси продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автор романа-путеводителя по нашей стране Найджел Робертс, который открыл тайны Полесья и красоты Минска англоязычному миру, в 2019 году планирует рассказать о своих отношениях к Беларуси самим белорусам.
Нашу страну он уже давно считает второй родиной, и не зря. За последние 18 лет Беларусь он посетил 35 раз.
Найджел Робертс, писатель (Великобритания)
Предстоящая путешествие пройдет под аккомпанемент сразу нескольких музыкальных коллективов. Концертную программу с самыми узнаваемыми белорусскими мелодиями уже репетируют эстрадно-симфонический оркестр Гомельской филармонии и коллектив «Славянская песня».
Максим Марквальд, директор Гомельской областной филармонии:
С момента выхода первой книги Найджела Робертса о Беларуси прошло уже более 10 лет. Путеводитель за это время разросся до четырех томов. Общий тираж книг исчисляется миллионами экземпляров. В 2019 году впервые свет увидит русскоязычная версия издания.
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Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране
Новости Беларуси. Невероятные приключения британца в Беларуси продолжаются, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автор романа-путеводителя по нашей...
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