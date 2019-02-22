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В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи
Новости Китая. На территории Китая вновь начались сильные ливни. На востоке страны затоплены целые поселки, заблокированы многие дороги и железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жители спасают запасы риса и других культур. Из домов выносят ценные вещи. На месте дежурят спасатели. По прогнозам синоптиков, такая погода может продлиться до начала марта.
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Новости Китая. На территории Китая вновь начались сильные ливни. На востоке страны затоплены целые поселки, заблокированы многие дороги и железнодорожные пути,...
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