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В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи

22.02.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Новости Китая. На территории Китая вновь начались сильные ливни. На востоке страны затоплены целые поселки, заблокированы многие дороги и железнодорожные пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи

Жители спасают запасы риса и других культур. Из домов выносят ценные вещи. На месте дежурят спасатели. По прогнозам синоптиков, такая погода может продлиться до начала марта.

В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи

В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи

В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи

В Китае дожди затопили посёлки. Жители спасают запасы риса и ценные вещи
 
 
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Новости Китая. На территории Китая вновь начались сильные ливни. На востоке страны затоплены целые поселки, заблокированы многие дороги и железнодорожные пути,...
 
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