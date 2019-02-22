23 февраля в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
(Visited 8 times, 7 visits today)
|
Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества
22.02.2019 23:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
23 февраля в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
(Visited 8 times, 7 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 февраля в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)