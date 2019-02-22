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Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

22.02.2019 23:47 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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23 февраля в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

 

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества

Праздничный концерт, посвящённый Дню защитников Отечества


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23 февраля в городском Доме культуры состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.  
 
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